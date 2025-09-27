Чемпион Ашапатов отметил роль ПКР в восстановлении прав спортсменов из России

Паралимпийский комитет России (ПКР) сделал очень многое, чтобы свершился допуск российских спортсменов до соревнований. Об этом 27 сентября рассказал четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов в беседе с «Известиями».

«Паралимпийский комитет России сделал очень многое, чтобы свершился допуск наших ребят до соревнований. Правительство России помогало, и поэтому это такая совокупная работа, которая дала результат», — отметил Ашапатов.

Теперь атлеты смогут выступать на различных соревнованиях под российским флагом и гимном. Для каждого спортсмена представлять свою страну с флагом и гимном очень дорогого стоит, добавил чемпион.

По его словам, все результаты — не только личная победа спортсмена, но и победа всей страны, которая всегда поддержит своих представителей.

Пловец-паралимпиец, двукратный призер летних паралимпийских игр Евгений Зимин добавил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) осознал неэффективность ограничений в отношении российских спортсменов.

«Выступать под флагом Российской Федерации более почетно, чем под нейтральным. Будет возможность услышать гимн и защитить честь страны», — сказал Зимин.

Паралимпийский комитет России (ПКР) 27 сентября в своем релизе сообщил, что добился своего восстановления по членству в МПК. Международный комитет принял это решение в Южной Корее. Теперь спортсмены смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня, используя национальные флаг, герб и гимн.

