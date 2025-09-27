Реклама
В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
Мир
Решетников указал на заинтересованность Африки и Азии в поставке товаров на рынок РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 41 беспилотник над российскими регионами
Мир
Санду указала на коррупцию при проведении выборов в Молдавии
Мир
На Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
Мир
Захарова назвала мухлежом попытки трех стран СБ ООН вернуть антииранские санкции
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь и до +10 градусов в Москве 28 сентября
Происшествия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Тульской областью
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Санду указала на готовность правящей партии к альянсу с проевропейскими силами
Экономика
Зарплаты в сфере машиностроения за год увеличились почти на 10%
Мир
Forbes сообщил о расширении ВС РФ «зон поражения» с помощью новых БПЛА
Мир
Россию не избрали в совет ICAO на период 2025-2028 годов
Мир
Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Общество
Уголовное дело возбудили в отношении экс-судьи военного суда Тришкина
Мир
Глава МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США
Армия
Сальдо заявил о полном огневом контроле ВС РФ на Карантинном острове Херсона

СМИ сообщили о выдаче ордера на арест экс-президента Сирии Асада

SANA: в Сирии заочно выдали ордер на арест экс-президента Асада
В Сирии заочно выдали ордер на арест экс-президента республики Башара Асада. Об этом 27 сентября сообщило агентство SANA.

«В отношении <...> Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями (беспорядками. — Ред.) в Дэръа в 2011 году, выдан заочный ордер на арест», — указано в Telegram-канале.

Прогресс распада: требования курдов ставят под угрозу восстановление Сирии
Дамаск нуждается в дополнительных поставках нефти с неподконтрольных территорий на северо-востоке

МИД России 8 декабря сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.

24 декабря в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщили «Известиям» о том, что в стране начались судебные разбирательства в отношении сдавшихся военных, связанных с режимом Асада.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии.

