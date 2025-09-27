СМИ сообщили о выдаче ордера на арест экс-президента Сирии Асада
В Сирии заочно выдали ордер на арест экс-президента республики Башара Асада. Об этом 27 сентября сообщило агентство SANA.
«В отношении <...> Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями (беспорядками. — Ред.) в Дэръа в 2011 году, выдан заочный ордер на арест», — указано в Telegram-канале.
МИД России 8 декабря сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.
24 декабря в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщили «Известиям» о том, что в стране начались судебные разбирательства в отношении сдавшихся военных, связанных с режимом Асада.
Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии.
