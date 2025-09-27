Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 сентября в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Эдуардом Бизиманой и обсудил с ним дальнейшее укрепления дружеских отношений между странами.
«Подтвержден совместный настрой на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях», — говорится в публикации на сайте МИД РФ.
Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня. Представители обсудили готовность укреплять внешнеполитическую координацию на различных встречах и форумах.
Лавров 26 сентября в рамках ГА ООН обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром подготовку к российско-индийскому саммиту, который запланирован на конец текущего года. Также, они обсудили актуальные темы международной повестки, в том числе украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке.
