Лавров и глава индийского МИДа обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии

Фото: МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром подготовку к российско-индийскому саммиту, который запланирован на конец текущего года.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к намеченному на конец года российско-индийскому саммиту», — говорится на сайте МИД РФ.

Кроме того, стороны рассмотрели актуальные темы международной повестки, в том числе украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. Также они условились продолжать укрепление стратегического партнерства государств и наращивать взаимодействие на различных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Уперлись рогом: Индия увеличила экспорт мяса КРС в Россию
Под видом говядины россияне покупают буйволятину

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 26 сентября в рамках рабочего визита в Индию принял участие в открытии выставки World Food India 2025 совместно с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, а также посетил экспозицию российских экспортеров продукции агропромышленного комплекса (АПК). Он также сообщил о намерении увеличивать товарооборот между государствами.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

