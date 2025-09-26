Реклама
Патрушев сообщил о намерении увеличивать товарооборот между РФ и Индией

Патрушев: РФ и Индия будут способствовать росту товарооборота в сфере АПК
Фото: пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 26 сентября в рамках рабочего визита в Индию принял участие в открытии выставки World Food India 2025 совместно с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, а также посетил экспозицию российских экспортеров продукции агропромышленного комплекса (АПК).

«Вы знаете, Россия и Индия — стратегические партнеры. Много лет мы взаимодействуем, причем по разным направлениям. В этом году Россия принимает участие в выставке World Food India 2025. Конечно, это будет способствовать увеличению взаимного товарооборота продукции агропромышленного комплекса. Но, помимо этого, мы провели ряд достаточно важных встреч, где обсуждались всесторонние вопросы и абсолютно различная повестка. В том числе это вопросы увеличения взаимного товарооборота по всем направлениям, это подписание соглашения между ЕАЭС и Республикой Индия, это создание зерновой биржи БРИКС, которая, на наш взгляд, крайне на сегодняшний день важна, и решение, которое надо принять, назрело, в том числе это развитие стратегического партнерства между нашими странами в части экономического развития. Всё это позволяет нам говорить о том, что товарооборот между Россией и Индией будет расти. Он увеличился на 12%. И думаю, что в последующие годы мы будем только увеличивать наш товарооборот и наши взаимоотношения с нашими партнерами», — отметил вице-премьер.

В этом году в деловой миссии участвуют более 30 российских компаний — экспортеров продукции АПК. На экспозиции представлены 16 отечественных компаний. Среди основных подотраслей АПК — зерновая, масложировая, мясная, молочная, кондитерская продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, рыба и морепродукты.

Деловая программа российской бизнес-миссии на выставке World Food India 2025 рассчитана на три дня. За это время будет проведен ряд деловых мероприятий: пленарная сессия, отраслевые круглые столы, а также выездные встречи в индийские сети ритейл.

Уперлись рогом: Индия увеличила экспорт мяса КРС в Россию
Под видом говядины россияне покупают буйволятину

Накануне Дмитрий Патрушев в ходе двусторонней встречи с Моди заявил, что Индия является для России одним из ключевых соратников на международной арене. Стороны также обсудили работу по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. Кроме того, поднималась тема создания зерновой биржи БРИКС, которая будет способствовать наращиванию взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

