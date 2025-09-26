ВС РФ уничтожили украинские безэкипажные катера в Черном море

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны России.

«Выявленные вражеские цели были уничтожены силами и средствами Черноморского флота с применением стрелкового оружия и барражирующими боеприпасами «Ланцет», — написали в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 24 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что расчеты центра «Рубикон» ликвидировали безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря недалеко от побережья Крыма.

