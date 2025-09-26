Памфилова отметила рост уровня доверия к выборам у россиян

Уровень доверия к выборам в России растет, особенно у молодежи. Об этом 25 сентября сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Уровень доверия растет к самим выборам, к качеству проведения выборов. И что особенно отрадно, [растет] уровень доверия к выборам и к работе системы у молодежи, у возрастной категории 18–24 года», — приводит ее слова официальный сайт Кремля.

Глава ЦИК также отметила повышение явки на выборах на 5% по сравнению с аналогичными выборами 2022 года, а сами выборы прошли достаточно спокойно.

«Впервые ни одной жалобы нет, которую бы требовалось вообще рассматривать на Центральной избирательной комиссии», — подчеркнула Памфилова.

Кроме того, она добавила, что на выборах были избраны 1035 участников специальной военной операции (СВО) из 1663 выдвинувшихся.

Ранее, 14 сентября, завершился единый день голосования. Были избраны 21 губернатор, а также 11 региональных парламентов. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал на минимальное количество нарушений на выборах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 сентября отметил, что выборы в единый день голосования в России прошли успешно. По его словам, с внушительными результатами на выборах победили именно те, кому была оказана поддержка президента.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ