Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Виргинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

Памфилова отметила рост уровня доверия к выборам у россиян

0
EN
Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Уровень доверия к выборам в России растет, особенно у молодежи. Об этом 25 сентября сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Уровень доверия растет к самим выборам, к качеству проведения выборов. И что особенно отрадно, [растет] уровень доверия к выборам и к работе системы у молодежи, у возрастной категории 18–24 года», — приводит ее слова официальный сайт Кремля.

Глава ЦИК также отметила повышение явки на выборах на 5% по сравнению с аналогичными выборами 2022 года, а сами выборы прошли достаточно спокойно.

«Впервые ни одной жалобы нет, которую бы требовалось вообще рассматривать на Центральной избирательной комиссии», — подчеркнула Памфилова.

Кроме того, она добавила, что на выборах были избраны 1035 участников специальной военной операции (СВО) из 1663 выдвинувшихся.

Выбор ответственности: действующие губернаторы лидируют на выборах в регионах
Как прошел ЕДГ-2025 в России и кто пытался помешать голосованию

Ранее, 14 сентября, завершился единый день голосования. Были избраны 21 губернатор, а также 11 региональных парламентов. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал на минимальное количество нарушений на выборах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 сентября отметил, что выборы в единый день голосования в России прошли успешно. По его словам, с внушительными результатами на выборах победили именно те, кому была оказана поддержка президента.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025