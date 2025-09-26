Реклама
Сюжет:

В Госдуме рассказали о праве россиян получить допотметку в паспорт

Депутат Дрожжина: россияне могут получить допотметку в паспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Все граждане России могут бесплатно добавить в свои паспорта информацию о группе крови и резус-факторе. Об этом 25 сентября сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«Каждый гражданин нашей страны имеет право проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе», — заявила она в беседе с «РИА Новости».

По словам Дрожжиной, эта информация, которая, как правило, содержится только в медицинских картах, может потребоваться в случае, если с обладателем паспорта произойдет несчастный случай, в частности, если он попадет в экстренную ситуацию или чрезвычайное происшествие. Эти зафиксированные данные, как отметила она, облегчат работникам медицинских учреждений работку по оказанию быстрой и эффективной помощи пострадавшему.

Парламентарий уточнила, что такой штамп можно получить на станциях переливания крови или в поликлинике, к которой прикреплен гражданин. Услуга предоставляется в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) и не требует дополнительных оплат или пошлин.

Для получения дополнительной отметки необходимо явиться в медучреждение, взяв с собой паспорт, СНИЛС и, в случае наличия, паспорт донора. Депутат посоветовала перед оказанием услуги связаться с избранным клиническим центром и уточнить возможное время и дату, когда услуга может быть оказана.

Из широких штанин: как искусство разных эпох описывало личные документы
Роль паспорта в жизни замечательных людей

Первый замглавы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев во вторник, 23 сентября, беседуя с «Известиями», не исключил возможность переноса всех документов в онлайн-формат. По его словам, это рассматриваемое к принятию в ГД нововведение повысит удобство и обеспечит защиту конфиденциальности россиян.

