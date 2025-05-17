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Бойцы группировки «Центр» рассказали о зачистке Александрополя в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы 242-го мотострелкового полка 20-й дивизии 8-й армии в составе группировки войск «Центр» 17 мая рассказали «Известиям», как проходила зачистка населенного пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Мы выдвинулись с посадки прямиком на поселок группой из 10 человек. Враг был хорошо окопан, и тяжело с ним было. Воздух «грязный» был — птички (беспилотники. — Ред.), обкладывали минометами. Тогда мы разделились по пятеркам, назначили старших и двигались: одна группа по северной стороне, вторая по южной», — поделился рядовой Андрей Азарянсков.

Штурмовики «Центра» производили зачистку подвалов и зданий под прикрытием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В один из подвалов, где удалось закрепиться военным, залетели два FPV-дрона противника.

«Мы на входе поставили сетку, один сбили, второй зацепился о стенку. Взрывы произошли на входе, не внутри. Около пяти прилетов из минометов было. Нам пришлось бросить одно укрытие и потом искать другое. Там уже закрепились, четко стояли», — отметил рядовой Вячеслав Хуснутдинов.

Как сообщил боец с позывным Турист, многие из боевиков находились под воздействием наркотиков. Это было заметно по их бессвязной речи и глупым ошибкам на поле боя.

«Когда моя группа начала захват левой части полосы, противник взял нас в кольцо. Но они не чувствовали бой. Ты ведешь в противника огонь, можно сказать, с упора, а он продолжает движение — ни криков, ничего такого. Было видно, что большая часть — под веществами», — указал он.

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В этот же день Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Александрополь в ДНР. Также уточнялось, что в районах пяти населенных пунктов республики было нанесено поражение формированиям четырех механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии ВСУ.

Военнослужащий 242-го мотострелкового полка Дмитрий Бородавко рассказал, как трое суток провел в окопе всего в нескольких метрах от позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма населенного пункта Александрополь. По его словам, изначально он находился на позиции с сослуживцем, которого выдала сработавшая рация. Бородавко сообщил, что противник бросил гранаты в их укрытие и его товарищ погиб. Сам он остался один.

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