Лавров и Рубио обсудили продолжение российско-американских контактов

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщил 17 мая МИД России, переговоры состоялись по инициативе американской стороны, главы ведомств обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов.

Отмечается, что стороны обсудили итоги прошедших накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров, а также другие международные и региональные проблемы.

Лавров отметил позитивную роль США, которые поспособствовали тому, что Киев в итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров. Он также подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в данном направлении.

«Марко Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования», — отмечено на сайте МИДа.

До этого Рубио 15 мая отметил, что у США нет завышенных ожиданий от переговоров России и Украины, которые планируются в Стамбуле. Он добавил, что на них будут присутствовать турецкие и американские представители.

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