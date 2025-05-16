Состоялась встреча России и Украины в Стамбуле. Что известно к этому часу

В Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной. Они проходят при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Стороны взяли паузу в обсуждении спустя примерно два часа после начала. Что известно о переговорах и что их предваряло — в материале «Известий».

Как прошли переговоры

• Первые с 2022 года переговоры между Россией и Украиной начались 16 мая примерно в 13:37 мск во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую делегацию на них представляли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

• Украину представляли министр обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, первый зампредседателя Службы внешней разведки Олег Луговской, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий и другие представители военного сектора. Всего в состав каждой делегации вошло по 11 человек.

• Переговоры проходят при посредничестве Турции. На них председательствовал глава МИД республики Хакан Фидан, выступивший в начале с приветственным словом. Он заявил, что сторонам стоит воспользоваться возможностями, которые дает эта встреча, и отметил важности прекращения огня. Также он подчеркнул, что важно, чтобы эти переговоры стали основой для будущей встречи президентов стран. Перед мероприятием он отмечал, что сторонам необходимо обсуждать разногласия и сближать позиции. К Фидану на переговорах присоединился глава национальной разведки Ибрагим Калын. Примечательно, что единственный человек на встрече, который не надел наушники для синхронного перевода во время этой речи на турецком языке, был Умеров.

• Во время переговоров украинские СМИ сообщили, что стороны общались через переводчика. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что представители двух стран общались на русском языке.

• Незадолго до начала переговоров официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что президент РФ Владимир Путин всю информацию от переговорной команды в Стамбуле получает в режиме онлайн. Он отметил, что установки по переговорной позиции были определены 14 мая на совещании перед отъездом делегации.

Что еще произошло 16 мая

• До переговоров России и Украины состоялась трехсторонняя встреча делегаций Украины, Турции и США. Она проходила также во дворце Долмабахче и продолжалась около часа. В состав американской миссии вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Кит Келлог и посол США в Анкаре Томас Баррак. Украину представляли Умеров, Ермак и Сибига, турецкую сторону —Калын и Фидан. По итогам встречи какого-либо заявления выпущено не было.

• Также утром состоялась отдельная встреча Мединского с директором по планированию политики Госдепартамента США Майклом Энтоном. Недавно он возглавлял делегацию США на переговорах с Ираном в Омане. После нее Мединский присоединился к основной российской делегации на переговорах с Украиной.