Трамп опроверг заявление о неполной вовлеченности РФ в переговоры по Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг заявление о неполной вовлеченности России в переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал 16 мая в интервью телеканалу Fox News.
Кроме того, американский лидер заявил об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского козырей в переговорной позиции по мирному урегулированию.
«Я всегда говорил, что у него (Зеленского. — Ред.) нет козырей», — подчеркнул Трамп.
Американский президент напомнил, что у него были переговоры с украинским лидером, которые он назвал очень тяжелыми.
16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, назвал результаты первых за три года переговоров российской и украинской сторон в Стамбуле хорошими.