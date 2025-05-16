Глава РФПИ Дмитриев положительно оценил результаты переговоров РФ и Украины
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в пятницу, 16 мая, назвал результаты переговоров России и Украины в Стамбуле хорошими.
«Хорошие результаты первого за три года диалога между Россией и Украиной», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Так, Дмитриев отметил договоренность о крупнейшем обмене военнопленными 1000 на 1000. Кроме того, он указал на будущий обмен сторонами своего видения возможных вариантов урегулирования вооруженного конфликта.
И последним пунктом глава РФПИ назвал «понимание позиций и продолжение диалога».
«Это было бы невозможно без участия президента США Дональда Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джея Ди Вэнса, спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа, госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды Трампа», — заключил Дмитриев.
16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
Встреча была организована во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую Федерацию представила делегация, в составе которой были помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.