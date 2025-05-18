Эксперт рассказал о распространенных болезнях туристов за границей

Во время пляжного отдыха примерно 40% обращений туристов за медицинской помощью связаны с острыми респираторными заболеваниями, такими как ОРВИ, тонзиллиты и отиты. Более того, среди детей этот показатель еще выше. Об этом «Известиям» рассказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

По его словам, основные причины этих болезней — резкие перепады температур из-за кондиционеров, длительное пребывание в воде, приводящее к переохлаждению, а также быстрое распространение инфекции между детьми, которые играют/проводят время вместе.

На втором месте по частоте обращений — травмы, составляющие около 15% всех случаев. Обычно они возникают при купании на диких пляжах, где туристы получают ушибы от падений на скользкие камни, порезы об острые ракушки или болезненные уколы морских ежей. В некоторых регионах, таких как Средиземноморье или Юго-Восточная Азия, дополнительную опасность представляют медузы, чьи ожоги вызывают сильное раздражение кожи. Если нет доступа к оборудованному пляжу, специалисты рекомендуют использовать специальную обувь для плавания — она защитит ноги не только от острых предметов, но и от ожогов, которые можно получить на раскаленном песке в странах с жарким климатом.

«При этом доля травматизма значительно возрастает в двух случаях: в регионах с горнолыжными курортами и в Таиланде. В первом случае повышенный риск связан с занятиями зимними видами спорта, где даже незначительные ошибки в технике катания или неправильно подобранное снаряжение могут привести к растяжениям и переломам», — пояснил специалист.

В Таиланде же основной причиной травм становятся ДТП с участием туристов, арендующих мотобайки. Многие из них не учитывают особенности местного движения, где плотный трафик и отсутствие строгих правил приоритета делают вождение особенно опасным для неподготовленного человека.

От 6 до 10% обращений за медицинской помощью во время отдыха связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Чаще всего их провоцирует употребление небутилированной воды, в том числе при чистке зубов или при добавлении льда в напитки. Часто такой лед в некоторых кафе и барах делают из водопроводной воды.

«Еще одна распространенная причина — питание в уличных кафе с сомнительными условиями, где блюда могут готовиться без соблюдения необходимых санитарных норм. В странах с жарким климатом, таких как Индия или Египет, дополнительным фактором риска являются свежие фрукты и овощи, которые могли быть вымыты не кипяченой водой», — предупредил Искра.

Ранее, 14 мая, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов рассказал «Известиям» о важности прививок при планировании отпуска за границей. Он предупредил: есть заболевания, характерные для конкретных регионов, куда без сертификата о вакцинации въезд может быть запрещен.