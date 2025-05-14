Врач предупредил о важности прививок при планировании путешествия за границу

Путешествия — это всегда новые впечатления, но они могут быть омрачены риском заражения опасными инфекциями. Чтобы обезопасить себя, важно заранее позаботиться о вакцинации. Об этом 14 мая «Известиям» рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

«Национальный календарь прививок включает вакцинацию от таких заболеваний, как корь, дифтерия, столбняк, гепатит В, и других. Эти прививки делаются с детства, но перед поездкой стоит проверить, не требуется ли ревакцинация. Например, иммунитет против столбняка сохраняется 10 лет, а если последняя прививка была давно, лучше обновить ее перед путешествием», — напомнил врач.

Однако он предупредил: есть заболевания, характерные для конкретных регионов. Например, желтая лихорадка распространена в тропических странах Африки и Латинской Америки. Без сертификата о вакцинации въезд в некоторые государства может быть запрещен.

Менингококковая инфекция опасна в Саудовской Аравии и странах Африки, а клещевой энцефалит — в Сибири, на Урале и в некоторых европейских регионах.

По словам Неронова, кишечные инфекции, такие как брюшной тиф, холера и гепатит А, угрожают туристам в странах с низким уровнем гигиены. Вакцинация снижает риск заражения, но не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности: пить только бутилированную воду, избегать сырых морепродуктов и тщательно мыть руки.

«Планируя поездку, уточните требования страны назначения и проконсультируйтесь с врачом. Некоторые прививки требуют времени для выработки иммунитета, поэтому начинать подготовку лучше за 4–8 недель до отъезда», — добавил инфекционист.

Ранее, 12 мая, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала «Известиям» о тонкостях оформления больничного листа в заграничном отпуске или командировке. Эксперт рассказала, что в таком случае нужно получить в иностранном медицинском учреждении документ, подтверждающий факт болезни. Затем необходимо сделать нотариально заверенный перевод этого документа и предоставить его работодателю.