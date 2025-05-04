Спящая угроза: врачи предупредили об опасности скрытых инфекций

Врачи-инфекционисты предупредили об опасности вирусов, которые после заражения могут оставаться в «спящем» состоянии и никак не проявлять себя. Впоследствии они способны разрушать органы и системы, ослаблять иммунитет и приводить к тяжелым последствиям. «Известия» выяснили, как выявлять и лечить такие инфекции.

«Спящие» инфекции

Многие вирусы после заражения могут долго не давать о себе знать, причиняя вред организму. Об опасности таких инфекций «Известия» предупредила врач медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, обычно подобные вирусы не вызывают симптомов, не проявляют активности и могут годами незаметно существовать в тканях, ожидая благоприятных условий для размножения. Такой механизм называется персистенцией.

Фото: Global Look Press/Ulrich Niehoff

— Один из самых известных «спящих» вирусов — это вирус простого герпеса. Первый тип чаще всего живет в нервных узлах лица и при активации вызывает пузырьковые высыпания на губах, в области носа или глаз. Второй тип чаще поражает паховую область и проявляется герпетическими высыпаниями в интимной зоне, — поясняет врач-инфекционист.

При этом, добавляет она, есть и другой вид герпеса — вирус ветряной оспы, который в детстве вызывает ветрянку, но не исчезает после выздоровления. Он сохраняется в нервных узлах позвоночника, а при снижении иммунитета может активироваться и вызвать опоясывающий лишай, сопровождающийся сыпью и сильными болями.

Опасные вирусы

Одни из самых опасных вирусов, которые могут долго оставаться незамеченными, — это ВИЧ и вирус гепатита С, рассказывает инфекционист. Последний поражает клетки печени и способен изменяться, ускользая от иммунной системы. Из-за этого у многих людей болезнь годами остается незамеченной, а затем внезапно проявляется в тяжелой форме, вызывая серьезные проблемы со здоровьем.

— За бессимптомность вирус гепатита С, как и В, прозвали ласковым убийцей. Но в отличие от ВИЧ гепатиты на сегодня успешно поддаются терапии, особенно на начальных этапах развития, — отмечает инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. — От вируса иммунодефицита пока нет гарантированного средства излечения, но при обнаружении на начальной стадии можно контролировать его течение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом, добавляет врач, не потерял актуальности и сифилис, вызываемый бледной трепонемой, — при отсутствии лечения он разрушает организм и приводит к тяжелейшим последствиям — необратимому поражению мозга, сердечно-сосудистой системы, костей, печени. «Родственник» инфекции — боррелиоз, вызывающий так называемую болезнь Лайма, передающуюся с укусами клещей. Он также течет длительно и может поражать системы и органы, за что и получил репутацию сифилиса XXI века.

Также в «спящем» состоянии может долго находиться токсоплазмоз. Этот паразит способен годами сохраняться в тканях, включая нервную систему, и не причинять вреда. Но если иммунитет ослабляется, например, при ВИЧ-инфекции или онкологических заболеваниях, токсоплазмоз может активироваться и вызвать поражение мозга, глаз и других органов.

Похожим образом себя ведет хеликобактер пилори, поражающий пищеварительную систему, и вирусы папилломы человека. Для последних характерен контактный путь передачи, в том числе и половой. Эти вирусы могут передаваться от родителей к детям и оставаться долгие годы незамеченными. А при провокациях, например при гормональной перестройке организма, проявляться в виде папиллом на коже и слизистых. От ВПЧ разработаны вакцины, защищающие от развития онкологических заболеваний, которые они провоцируют.

Выявление и лечение

Возбудители медленных инфекций попадают в организм разными способами. Это может быть контактный, воздушно-капельный или половой путь. Некоторые инфекции передаются через зараженные продукты, воду или укусы насекомых.

Некоторые инфекционные и вирусные заболевания могут протекать длительно — годами и даже десятилетиями, не вызывая явных проявлений, создавая ее обладателю иллюзию здоровья. Однако со временем изменения, вызванные ими, переходят грань так называемой компенсации, приводят к тяжелым расстройствам и могут закончиться неблагоприятным исходом.

— Основная причина активации «спящих» вирусов — ослабление иммунной системы. Это может происходить из-за хронических болезней, тяжелых инфекций, онкологических заболеваний, приема сильнодействующих лекарств или постоянного стресса. Когда защита организма снижается, возбудители получают возможность снова размножаться, поражая новые органы и ткани, — объясняет Вера Сережина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина



Для того чтобы выявить такие инфекции, врачи советуют проходить регулярные осмотры и обращать внимание на жалобы. При этом полностью избавиться от некоторых возбудителей сложно — лечение зависит от типа инфекции. В некоторых случаях помогают противовирусные препараты, которые способны подавить размножение вируса. Если речь идет о бактериальных или паразитарных инфекциях, применяются антибиотики или антипаразитарные препараты. Но важно не только лечить саму инфекцию, но и вовремя ее диагностировать — с помощью современных ПЦР-комплексов, по мазку или моче.

— Понимание того, что возбудители инфекций могут годами скрываться в организме, помогает внимательнее относиться к своему здоровью. Своевременная диагностика, поддержка иммунитета и лечение хронических заболеваний — лучшие способы снизить риск их активации, — заключает собеседница «Известий».