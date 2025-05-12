Эксперт перечислила условия для оформления больничного здоровым человеком

Больничный лист в России можно получить не только при болезни — существует ряд других причин, при которых закон позволяет оформить листок нетрудоспособности. Кроме того, стоит учитывать, что выплаты по больничному листу зависят от стажа работы в компании. Об этом 12 мая «Известиям» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

По ее словам, на листок нетрудоспособности могут претендовать люди, ухаживающие за больными членами семьи. Кроме того, уважительной причиной для оформления больничному считается необходимость в карантине — если человек контактировал с больным.

«При протезировании в стационарных условиях, беременности и родах, а также усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев тоже полагается больничный лист», — добавила специалист.

Вместе с тем она объяснила: чтобы понимать, какого размера полагается выплата по больничному листу, необходимо определить средний заработок за день, учитывая доходы за предыдущие два года. Дневная сумма пособия зависит от страхового стажа: при стаже менее пяти лет — 60% от заработка, от пяти до восьми лет — 80%, свыше восьми лет — 100%.

Стоит учитывать и особенности оформления больничного листа в заграничных командировках. Эксперт рассказала, что в таком случае нужно получить в иностранном медицинском учреждении документ, подтверждающий факт болезни. Затем необходимо сделать нотариально заверенный перевод этого документа и предоставить его работодателю.

«На основании этих документов в российской медицинской организации оформляется больничный лист российского образца, который является основанием для выплаты пособия по временной нетрудоспособности», — уточнила Чирикова.

По ее словам, российское законодательство предусматривает различные случаи, при которых работник может получить больничный лист и соответствующие выплаты, но важно соблюдать установленные процедуры и сроки для оформления необходимых документов и получения пособий.

Ранее, 12 мая, Чирикова рассказала «Известиям», как получить выплату по больничному листу, если сотрудник уже уволился. По ее словам, согласно действующему законодательству, бывший работник может оформить листок нетрудоспособности, если заболевание наступило в течение 30 календарных дней после увольнения. Ключевое условие — на момент болезни человек не должен быть официально трудоустроен в новой организации.