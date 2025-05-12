Эксперт назвала способы получить выплату больничного для уволенных сотрудников

Сотрудники, уволившиеся с работы, сохраняют право на оплачиваемый больничный лист в течение месяца после прекращения трудовых отношений. Об этом 12 мая «Известиям» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

По ее словам, согласно действующему законодательству, бывший работник может оформить листок нетрудоспособности, если заболевание наступило в течение 30 календарных дней после увольнения. Ключевое условие — на момент болезни человек не должен быть официально трудоустроен в новой организации.

Для получения выплат необходимо обратиться в поликлинику для оформления больничного листа стандартным образом. Документ передадут в бухгалтерию бывшего работодателя, который обязан выплатить пособие за первые три дня болезни. Остальной период нетрудоспособности оплачивается за счет средств Социального фонда.

«Размер пособия составляет 60% от среднего заработка за два предыдущих года. При этом страховой стаж и иные характеристики не влияют на процент выплаты в данном случае — ставка фиксирована», — объяснила Чирикова.

Эксперт уточнила, что данная норма законодательства направлена на обеспечение социальных гарантий для граждан, оказавшихся в сложной ситуации после потери работы. Это позволяет получить финансовую поддержку в период временной нетрудоспособности, пока человек находится в поиске нового места работы.

Важно отметить, что право на оплату больничного сохраняется только при соблюдении всех условий: своевременное обращение за медицинской помощью, оформление листка нетрудоспособности и передача документа бывшему работодателю в установленные сроки.

Ранее, 10 января, сообщалось, что максимальный размер выплаты по больничному пособию в 2025 году составляет 172 488,69 рубля в месяц. Наибольшая ежедневная выплата составит 5673,97 рубля.