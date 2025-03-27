Эксперт рассказал о расчете больничного при увольнении в 2025 году
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как в 2025 году будут рассчитываться выплаты по больничному в случае увольнения в течение месяца.
В беседе с aif.ru в четверг, 27 марта, специалист напомнил, что больничный или пособие по временной нетрудоспособности является социальной выплатой по одному из видов обязательного социального страхования.
Назначается больничный не только работающим сотрудникам, но и в течение 30 дней после увольнения. Компенсация в таком случае назначается в размере 60% от среднедневного заработка за предыдущие два года. То есть первые три дня оплачиваются работодателем, у которого человек работал до увольнения, а последующие дни уже финансирует Социальный фонд России.
21 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство планирует к 2030 году снизить показатель временной нетрудоспособности до 15%. По его словам, более чем в 70% случаев сотрудники выбывают из рабочего процесса из-за инфекционных заболеваний. В этой связи, по словам министра, важно решать проблему продолжительности больничного листа и снижать количество больничных доступными мерами.
До этого, 10 января, пресс-служба Социального фонда России сообщила, что максимальный размер выплаты по больничному пособию в 2025 году составляет 172 488,69 рубля в месяц. Наибольшая ежедневная выплата составит 5673,97 рубля. Для работников, которые зарабатывают меньше МРОТ или имеют страховой стаж менее полугода средний дневной заработок рассчитывается с учетом минимального размера оплаты труда — 22 440 рублей, уточняет НСН.