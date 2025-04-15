Двойное увеличение: с 2026 года изменится система индексации пенсий

Правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, которая содержит комплекс направлений для улучшения качества жизни граждан старшего поколения. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, одним из главных векторов станет переход на двухэтапную систему индексации страховых пенсий. Нововведение начнет действовать уже в 2026-м. Подробнее о том, как будет производиться плановое увеличение пенсий в следующем году и когда пройдет следующая индексация выплат в 2025-м, — в материале «Известий».

Как будут индексировать пенсии в 2026 году

На днях правительство одобрило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения. Программа рассчитана до 2030 года и предполагает реализацию нескольких направлений для улучшения качества жизни пожилых людей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что среди основных задач Стратегии — повышение пенсионного обеспечения. Для этого уже со следующего года будет введена обновленная система индексации страховых пенсий. Выплаты будут планомерно увеличиваться два раза в год:

— с 1 февраля — с учетом уровня инфляции за прошедший год;

— 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

Другим важным направлением работы является совершенствование системы предоставления медицинской помощи пожилым людям, особенно тем, кто проживает в сельской местности. Планируется расширение передовых методов ранней диагностики и профилактики заболеваний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Регулярное прохождение диспансеризации, бережное и ответственное отношение к своему здоровью вообще должно быть нормой», — отметил Михаил Мишустин.

На данный момент продолжается внедрение системы долговременного ухода, поддержкой пользуются уже около 170 тыс. человек, а через шесть лет их количество, как предполагается, должно вырасти до полумиллиона человек. Также в числе ключевых задач — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и опережающий рост продолжительности здоровой жизни.

Глава правительства также подчеркнул, что важно создать условия для самореализации граждан старшего поколения, интересного проведения досуга, занятий спортом, творчеством и получения новых навыков.

Когда следующая индексация пенсий в 2025 году

В 2025 году было произведено несколько повышений страховых и социальных пенсий. С 1 января с учетом уровня инфляции страховые пенсии были повышены на 9,5%. С 1 февраля на 4,5% были увеличены пенсии федеральных льготников — ветеранов Великой Отечественной войны, чернобыльцев, блокадников, ветеранов боевых действий. С 1 апреля на 14,75% были проиндексированы социальные пенсии , которые получают инвалиды трех групп, дети-инвалиды, дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца, и другие льготники.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Следующая индексация пенсий запланирована на 1 октября 2025 года. В этот период на 4,5% будут увеличены пенсии военных. Выплаты проиндексируют за счет увеличения понижающего коэффициента, который применяется к размеру денежного довольствия для исчисления пенсий бывших военных и силовиков, к которым относятся бывшие сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии и другие. В 2025 году размер довольствия равен 89,83%.

Индексация пенсий работающим пенсионерам

С 2016 года работающим пенсионерам перестали ежегодно индексировать пенсии на фиксированный процент. Вместо повышения выплат трудоустроенные пенсионеры получали ежегодный перерасчет на основе накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Размер прибавки зависел от года выхода на пенсию и заработной платы за прошедший год. Перерасчет осуществлялся 1 августа каждого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С 1 января 2025-го Социальный фонд России возобновил индексацию выплат работающим пенсионерам. Увеличение выплат пройдет автоматически и будет подлежать ежегодному перерасчету, сумма которого исчисляется исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.