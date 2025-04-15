Двойное увеличение: с 2026 года изменится система индексации пенсий

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поддержал переезжающих в РФ и разделяющих ее ценности людей
Мир
Парламент Гагаузии заявил о введении Молдавией внешнего управления автономией
Мир
Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Мир
FT заявила об изучении ЕС возможности разрыва контрактов на поставку газа из РФ
Мир
Шор заявил о притеснении жителей Гагаузии властями Молдавии из-за поддержки РФ
Общество
Путин призвал не снижать темпов ремонта дорог
Мир
Краснов отметил важность консультаций между РФ и ОАЭ в вопросе правовой помощи
Мир
В МИД РФ заявили о бездействии ОБСЕ по проблеме радикализации в Европе
Экономика
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Мир
Посол КНР заявил о плане договориться с РФ о росте закупок газа в 2025 году
Мир
Песков заявил о четком намерении РФ двигаться в сторону мира на Украине
Мир
СМИ сообщили о вынужденном отказе Каллас от создания фонда для Украины
Мир
Лавров указал на вклад латиноамериканских стран в победу над нацизмом
Мир
В МИД РФ назвали циничной атаку ВСУ по Курской области на фоне заявлений о мире
Мир
Российские спасатели завершили миссию в Мьянме после землетрясения
Общество
В России банк оштрафовали за пересылку персональных данных в WhatsApp
Мир
Гуцул указала на превращение юстиции со стороны Санду в инструмент расправы

Двойное увеличение: с 2026 года изменится система индексации пенсий

Прибавку к страховой пенсии с 2026 года будут начислять в феврале и в апреле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, которая содержит комплекс направлений для улучшения качества жизни граждан старшего поколения. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, одним из главных векторов станет переход на двухэтапную систему индексации страховых пенсий. Нововведение начнет действовать уже в 2026-м. Подробнее о том, как будет производиться плановое увеличение пенсий в следующем году и когда пройдет следующая индексация выплат в 2025-м, — в материале «Известий».

Как будут индексировать пенсии в 2026 году

На днях правительство одобрило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения. Программа рассчитана до 2030 года и предполагает реализацию нескольких направлений для улучшения качества жизни пожилых людей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что среди основных задач Стратегии — повышение пенсионного обеспечения. Для этого уже со следующего года будет введена обновленная система индексации страховых пенсий. Выплаты будут планомерно увеличиваться два раза в год:

— с 1 февраля — с учетом уровня инфляции за прошедший год;

— 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

Продлевать будут: в ГД предложили изменить правила выплат пособий предпенсионерам
Срок предоставления господдержки по безработице могут существенно увеличить

Другим важным направлением работы является совершенствование системы предоставления медицинской помощи пожилым людям, особенно тем, кто проживает в сельской местности. Планируется расширение передовых методов ранней диагностики и профилактики заболеваний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Регулярное прохождение диспансеризации, бережное и ответственное отношение к своему здоровью вообще должно быть нормой», — отметил Михаил Мишустин.

На данный момент продолжается внедрение системы долговременного ухода, поддержкой пользуются уже около 170 тыс. человек, а через шесть лет их количество, как предполагается, должно вырасти до полумиллиона человек. Также в числе ключевых задач — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и опережающий рост продолжительности здоровой жизни.

Глава правительства также подчеркнул, что важно создать условия для самореализации граждан старшего поколения, интересного проведения досуга, занятий спортом, творчеством и получения новых навыков.

Свое не потерять: предпенсионерам предложили воспользоваться налоговыми льготами по ПДС
Разработка семейных опций позволит увеличить размер вычета

Когда следующая индексация пенсий в 2025 году

В 2025 году было произведено несколько повышений страховых и социальных пенсий. С 1 января с учетом уровня инфляции страховые пенсии были повышены на 9,5%. С 1 февраля на 4,5% были увеличены пенсии федеральных льготников — ветеранов Великой Отечественной войны, чернобыльцев, блокадников, ветеранов боевых действий. С 1 апреля на 14,75% были проиндексированы социальные пенсии, которые получают инвалиды трех групп, дети-инвалиды, дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца, и другие льготники.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Следующая индексация пенсий запланирована на 1 октября 2025 года. В этот период на 4,5% будут увеличены пенсии военных. Выплаты проиндексируют за счет увеличения понижающего коэффициента, который применяется к размеру денежного довольствия для исчисления пенсий бывших военных и силовиков, к которым относятся бывшие сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии и другие. В 2025 году размер довольствия равен 89,83%.

Масштабное повышение пенсий в апреле: кому и на сколько проиндексируют
Социальную пенсию в 2025 году проиндексируют сразу на 14,75%

Индексация пенсий работающим пенсионерам

С 2016 года работающим пенсионерам перестали ежегодно индексировать пенсии на фиксированный процент. Вместо повышения выплат трудоустроенные пенсионеры получали ежегодный перерасчет на основе накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Размер прибавки зависел от года выхода на пенсию и заработной платы за прошедший год. Перерасчет осуществлялся 1 августа каждого года.

пенсионеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С 1 января 2025-го Социальный фонд России возобновил индексацию выплат работающим пенсионерам. Увеличение выплат пройдет автоматически и будет подлежать ежегодному перерасчету, сумма которого исчисляется исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Также в этом году стоимость пенсионного коэффициента выросла на 9,5%, составив 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии был увеличен до 8 907,70 рубля.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир