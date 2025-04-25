Упрощая отдых: с 1 мая в Таиланде вводятся новые правила въезда

Через неделю Таиланд вводит новое правило въезда в страну для иностранных граждан. С 1 мая каждому перед прилетом придется заполнять онлайн-форму, после чего иммиграционные власти королевства вышлют на электронную почту письмо, которое нужно будет предъявлять на въезде. Подробнее об изменении, а также о безвизовом режиме для россиян и штрафах в стране — в материале «Известий».

Онлайн-форма TDAC: что нужно знать о новых правилах въезда в Таиланд

С 1 мая все иностранные граждане, желающие посетить Таиланд, должны будут заполнять онлайн-форму, получившую название Thailand Digital Arrival Card (TDAC, цифровая карта прибытия в Таиланд). Она потребуется вне зависимости от того, на каком виде транспорта пересекается граница.

«Иммиграционное бюро Таиланда внедрило цифровую карту прибытия в Таиланд (TDAC) для упрощения въезда путешественников в страну. Все иностранные граждане, прибывающие в королевство, <...> должны заполнить TDAC онлайн перед въездом. Соблюдение этого требования будет обязательным с 1 мая 2025 года», — сообщалось в иммиграционном бюро полиции Таиланда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Заполнение формы выполняется через официальный сайт, который уже работает. Сделать это можно за три дня до даты поездки.

Важным плюсом для россиян является наличие русскоязычного интерфейса, однако заполнение самой анкеты всё равно будет на английском. Анкета состоит из трех блоков:

— персональные данные: путешественникам нужно предоставить номер паспорта или проездного документа, личные данные (полное имя, дата рождения, гражданство, номер телефона);

— маршрут путешествия: в этот пункт входят информация о рейсе, дата прибытия и отъезда, место проживания в стране (адрес, название отеля, апартаментов и так далее);

— информация о здоровье: в этом блоке нужно будет прописать все страны, которые посетил турист в течение последних двух недель.

После заполнения всех данных иммиграционные власти Таиланда вышлют на указанную электронную почту письмо с QR-кодом, который нужно будет предъявить по прибытии.

Фото: Global Look Press/Peerapon Boonyakiat

Важно обратить внимание на то, что TDAC — обязательный пункт прилета в Таиланд, без него обработка въезда в страну не будет возможна. До появления TDAC в стране действовала бумажная версия анкеты.

Преимуществом новой данной системы станет возможность хранить архив цифровых анкет, поэтому при повторном посещении страны не нужно будет заполнять все пункты заново, достаточно будет только обновить данные, выбрав соответствующий пункт.

Туризм в Таиланде: популярность у россиян

Таиланд традиционно является популярным туристическим направлением у граждан России. По данным за 2024 год, общий турпоток в эту страну Юго-Восточной Азии составил 35 млн человек, из них более 1,7 млн — граждане России. В целом в страну приехало почти на 18% больше наших соотечественников, чем годом ранее.

В нынешнем году спрос на туры в Таиланд с заездами на майские праздники в 1,8 раза превышал аналогичные показатели прошлого года. Главным фактором, благоприятно влияющим на турпоток в королевство, является наличие прямого перелета, а также привлекательная цена билетов и туров.

Безвизовый режим в Таиланде для россиян, система штрафов

В 2025 году граждане России могут пребывать в Таиланде без визы 60 дней. Этот срок может быть продлен еще на 30 дней, для продления необходимо обратиться в иммиграционный офис. Услуга платная, она обойдется в 1900 бат (около 4,7 тыс. рублей на момент выхода статьи).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, с 1 марта 2023 года на самом популярном курорте страны — Пхукете — ввели систему штрафных карточек, как в футболе, чтобы бороться с туристами-нарушителями. Они выдаются за «противозаконное поведение, представляющее угрозу для общества». В это число входят, в том числе, нарушение правил ПДД (отсутствие шлема, опасное вождение). Желтая — за первое правонарушение, красная — за второе (с выдворением из страны). Владелец желтой карточки получит официальное предупреждение, а о проступке сообщат в посольство его страны, но он сможет продолжить отдых. При следующем посещении такому туристу с большой вероятностью откажут в визе. За красную карточку следует немедленная депортация. В 2003 году двое россиян были депортированы с Пхукета за криптовалютные махинации.