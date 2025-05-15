Суд арестовал мэра Новочеркасска по делу о взятке
Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону мэр Новочеркасска Юрий Лысенко арестован по делу о получении взятки. Об этом 15 мая сообщил корреспондент «Известий».
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и назначить меру пресечения Лысенко в виде ареста сроком на один месяц 29 суток, по 13 июля включительно», — сообщил судья.
Чиновник подозревается в получении взятки в размере 8 млн рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Свою вину он не признал.
Лысенко задержали 13 мая в рамках расследования дела о коррупции. 14 мая в квартире мэра и в здании администрации города прошли обыски.
В тот же день следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Ростовской области сообщило, что в 2024 году Лысенко получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома.