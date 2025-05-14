В квартире и администрации задержанного мэра Новочеркасска провели обыски

В квартире задержанного мэра Новочеркасска Юрия Лысенко и здании администрации города в ночь с 13 на 14 мая прошли обыски. Чиновник подозревается в получении взятки в размере 8 млн рублей.

«Здание администрации, где сейчас, в 01:00, проходят обыски. Внутри находятся оперативные сотрудники, никого не пускают, с журналистами не общаются», — рассказал корреспондент Борис Карягин.

По словам журналиста, охранник здания получил указания не впускать посторонних лиц.

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении Лысенко по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«В 2024 году глава администрации при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома на общую сумму более 8 млн рублей», — говорится в публикации СК РФ в Telegram.

Дорогомиловский суд Москвы 30 апреля приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего замначальника специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили за получение взятки в особо крупном размере. По версии гособвинения, мужчина получал взятки за покровительство по службе от руководителя 36-го специального управления МЧС России по Алтайскому краю Виктора Великодного.