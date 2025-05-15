Великобритания и ФРГ заявили о намерении создать высокоточное оружие

Великобритания и Германия планируют разработать высокоточное оружие с дальностью действия более 2 тыс. км. Об этом 15 мая сообщило британское правительство.

«Новая возможность точного удара с точностью в 2 тыс. км будет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией, для защиты британской общественности и усиления сдерживания НАТО, одновременно стимулируя оборонный сектор Великобритании и Европы», — указано на сайте кабмина.

При этом сроки реализации проекта или его бюджет не уточняются.

Согласно данным британского правительства, данная инициатива основана на обязательствах, принятых двумя странами в 2024 году. Тогда Лондон и Берлин подписали двусторонний оборонный договор, подчеркивающий необходимость для Европы иметь возможность защищаться от возможной эскалации конфликта на Украине.

9 марта канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна собирается провести переговоры касательно сотрудничества по ядерному оружию с Францией и Великобританией. При этом он подчеркнул, что ФРГ не может обладать ядерным оружием и не будет.