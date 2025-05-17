Болезнь от нервов: врачи рассказали о риске развития гипертонии из-за тревоги
17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, которая считается одним из самых опасных хронических заболеваний. В России с ней сталкивается более 40% взрослого населения, при этом, отмечают врачи, она всё чаще встречается у молодых — из-за высокой тревожности, низкой подвижности и лишнего веса. «Известия» выяснили, какие факторы могут привести к развитию гипертонии и как защититься от нее.
Фактор риска
Переживания и стресс повышают риск развития гипертонии, в том числе и у молодых людей. Другими факторами риска у них могут стать лишний вес и низкая подвижность, предупредил в разговоре с «Известиями» кардиолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Владимир Глаголев.
— Тревога провоцирует выброс катехоламинов (адреналина, норадреналина) и кортизола, которые сужают сосуды, увеличивают сердцебиение и повышают давление. Хронический стресс активирует каскад гормонов, которые приводят к задержке натрия и воды в организме, повышая объем циркулирующей крови, что увеличивает нагрузку на сердце. Стресс также подавляет парасимпатическую нервную систему, которая обычно отвечает за расслабление сосудов и снижение частоты сердечных сокращений, — объяснил собеседник «Известий».
Психиатр, главный врач Mental Heatth Center Анна Корендюхина добавила, что влияние стресса на организм зависит от того, насколько часто и интенсивно человек испытывает его.
— Описанные выше реакции эволюционно обусловлены и сами по себе не опасны. Но если человек живет в постоянном состоянии тревожного напряжения, например при генерализованном тревожном расстройстве, ПТСР или депрессии с тревожным компонентом, нагрузка на сердечно-сосудистую систему становится хронической. Это может приводить к нарушению регуляции давления и в конечном итоге к его стойкому повышению, — пояснила она.
Кроме того, добавила психиатр, у пациентов с тревожными расстройствами часто формируются поведенческие паттерны, которые увеличивают риск гипертонии: курение, переедание, злоупотребление алкоголем, бессонница. Всё это — значимые факторы в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.
— Важно понимать: тревога не всегда патологична. Но если она становится постоянным фоном жизни, нарушает сон, поведение и физическое состояние — это уже требует врачебного внимания, — подчеркнула собеседница «Известий».
Опасная болезнь
Гипертония считается одним из самых распространенных хронических заболеваний в мире, и Россия не исключение. По данным Российского кардиологического общества, с заболеванием сталкиваются 30–45% взрослого населения, а у людей старше 60 лет распространенность гипертонии достигает 60%. Мужчины при этом страдают от повышенного давления чаще, чем женщины (44,8% против 33,9%). А женщины, в свою очередь, больше осведомлены о диагнозе (82,3% против 71,5% у мужчин), чаще получают лечение (72,3% против 53,3%) и лучше контролируют давление (48,2% против 37,4%).
— Опасность высокого давления заключается в том, что оно увеличивает риск развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), к примеру, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и увеличивает риск инсульта, становится причиной развития аритмии и хронической почечной недостаточности. ССЗ лидируют в структуре смертности населения как в России, так и во всем мире, — рассказывает Владимир Глаголев.
При этом, добавляет кардиолог, кардиоонколог, заведующий кафедрой кардиологии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России Давид Дундуа, число россиян с гипертонией ежегодно растет. По данным Росстата, в 2022 году диагноз был поставлен 18,5 млн человек — на 13% больше, чем в 2020-м. Прирост объясняется сразу несколькими факторами: в первую очередь население активно стареет, а возраст — один из факторов риска развития гипертонии. Кроме того, по заявлению министра здравоохранения, около 40 млн россиян страдают ожирением, которое тоже способствует повышенному давлению.
На развитие заболевания также влияют малоподвижный образ жизни, неправильное питание (особенно с большим количеством соли), курение, в том числе электронных сигарет, и потребление алкоголя. Немалую роль играет и повышенный уровень тревоги — согласно опросам того же Росстата, 11,4% россиян постоянно испытывают стресс.
— Подводя итог, можно сказать, что в группе риска находятся люди старше 60 лет, с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек. Однако в последнее время гипертонию всё чаще диагностируют и у молодых людей, и здесь причинами уже могут быть ожирение, сидячая работа и повышенный уровень стресса, нервных нагрузок, — заключает кардиолог Владимир Глаголев.
Влияние стресса
Исследования о том, как тревога и тревожное расстройство влияют на развитие гипертонии, проводятся во всем мире. По данным аналитиков центра по контролю и профилактике заболеваний США, высокий уровень тревожности может увеличить риск инфаркта миокарда почти в два раза, а вероятность внезапной смерти — более чем в четыре раза. Согласно исследованию «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации » (ЭССЕ-РФ3), женщины с высоким уровнем тревожности, депрессии и стресса имеют повышенный риск развития артериальной гипертензии: риск выше в 1,09 раза при тревоге, в 1,14 раза при депрессии и в 1,14 раза при стрессе. В то же время у мужчин такая связь менее выражена.
В исследовании «Комета», которое проводилось в 30 городах России в 2016–2017 годах и включало 2775 пациентов в возрасте от 55 до 96 лет, артериальная гипертензия была диагностирована у 60,8% участников. При этом клинически выраженная тревожная симптоматика встречалась у каждого четвертого (25,5%) больного, а субклиническая тревога — у каждого пятого (21,7%).
— Связь тревоги, стресса и гипертензии однозначно существует. Эти психические состояния негативно сказываются на всем организме, особенно затрагивая сердечно-сосудистую систему. И эта связь может быть двусторонней: тревога может усиливаться при повышении артериального давления, так как пациенты могут отмечать симптомы в виде учащенного сердцебиения, одышки, головокружения, что только усиливает переживания, — говорит Владимир Глаголев.
При этом, отмечает врач, гипертония может протекать и бессимптомно, то есть у человека нет ни головной боли, ни шума в ушах, ни головокружения и других клинических проявлений. Поэтому молодые люди могут даже не рассматривать возможность наличия у себя повышенного артериального давления.
Способы защиты
Для того чтобы защититься от гипертонии, врачи призывают соблюдать правила ее профилактики. Давид Дундуа относит к ним:
• здоровое питание с ограничением поваренной соли, жиров и сахара;
• регулярную физическую активность (ходьбу и силовые нагрузки не менее 30 минут в день);
• контроль веса и поддержание нормальной массы тела;
• ограничение потребления алкоголя и отказ от курения;
• управление стрессами: релаксация, медитация, дыхательные упражнения;
• контроль уровня сахара и холестерина в крови;
• регулярные медицинские осмотры и контроль артериального давления;
• соблюдение рекомендаций врача при наличии предрасположенности или ранних проявлений артериальной гипертонии. Не следует отказываться от приема препаратов для нормализации давления, если немедикаментозные способы снижения артериального давления неэффективны.
В случае если у человека не получается решить проблемы самостоятельно (например, снизить вес), стоит обратиться к специалистам. То же самое относится и к работе со стрессом.
— Конечно, полностью избавиться от него невозможно, но нужно научиться правильно на него реагировать и по возможности сократить его воздействие на жизнь. Не будет лишней работа с психологом, посещение расслабляющих процедур (спа, массаж), занятия медитацией, йогой и даже любимым хобби, которые помогут вам отвлечься и перенастроиться, — добавляет кардиолог Владимир Глаголев.
Психиатр Анна Корендюхина рекомендует придерживаться комплексного подхода: сочетания лечения заболевания (если у человека диагностирована гипертония) с заботой о ментальном и физическом здоровье в целом.
— Психотерапия, коррекция тревожных расстройств, техники снижения стресса — это то, что должно быть частью подхода, — заключает она.