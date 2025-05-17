Болезнь от нервов: врачи рассказали о риске развития гипертонии из-за тревоги

17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, которая считается одним из самых опасных хронических заболеваний. В России с ней сталкивается более 40% взрослого населения, при этом, отмечают врачи, она всё чаще встречается у молодых — из-за высокой тревожности, низкой подвижности и лишнего веса. «Известия» выяснили, какие факторы могут привести к развитию гипертонии и как защититься от нее.

Фактор риска

Переживания и стресс повышают риск развития гипертонии, в том числе и у молодых людей. Другими факторами риска у них могут стать лишний вес и низкая подвижность, предупредил в разговоре с «Известиями» кардиолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Владимир Глаголев.

— Тревога провоцирует выброс катехоламинов (адреналина, норадреналина) и кортизола, которые сужают сосуды, увеличивают сердцебиение и повышают давление. Хронический стресс активирует каскад гормонов, которые приводят к задержке натрия и воды в организме, повышая объем циркулирующей крови, что увеличивает нагрузку на сердце. Стресс также подавляет парасимпатическую нервную систему, которая обычно отвечает за расслабление сосудов и снижение частоты сердечных сокращений , — объяснил собеседник «Известий».

Психиатр, главный врач Mental Heatth Center Анна Корендюхина добавила, что влияние стресса на организм зависит от того, насколько часто и интенсивно человек испытывает его.

Фото: TASS/Jonas Walzberg

— Описанные выше реакции эволюционно обусловлены и сами по себе не опасны. Но если человек живет в постоянном состоянии тревожного напряжения, например при генерализованном тревожном расстройстве, ПТСР или депрессии с тревожным компонентом, нагрузка на сердечно-сосудистую систему становится хронической. Это может приводить к нарушению регуляции давления и в конечном итоге к его стойкому повышению , — пояснила она.

Кроме того, добавила психиатр, у пациентов с тревожными расстройствами часто формируются поведенческие паттерны, которые увеличивают риск гипертонии: курение, переедание, злоупотребление алкоголем, бессонница. Всё это — значимые факторы в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

— Важно понимать: тревога не всегда патологична. Но если она становится постоянным фоном жизни, нарушает сон, поведение и физическое состояние — это уже требует врачебного внимания, — подчеркнула собеседница «Известий».

Опасная болезнь

Гипертония считается одним из самых распространенных хронических заболеваний в мире, и Россия не исключение. По данным Российского кардиологического общества, с заболеванием сталкиваются 30–45% взрослого населения, а у людей старше 60 лет распространенность гипертонии достигает 60%. Мужчины при этом страдают от повышенного давления чаще, чем женщины (44,8% против 33,9%). А женщины, в свою очередь, больше осведомлены о диагнозе (82,3% против 71,5% у мужчин), чаще получают лечение (72,3% против 53,3%) и лучше контролируют давление (48,2% против 37,4%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Опасность высокого давления заключается в том, что оно увеличивает риск развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), к примеру, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и увеличивает риск инсульта, становится причиной развития аритмии и хронической почечной недостаточности. ССЗ лидируют в структуре смертности населения как в России, так и во всем мире, — рассказывает Владимир Глаголев.

При этом, добавляет кардиолог, кардиоонколог, заведующий кафедрой кардиологии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России Давид Дундуа, число россиян с гипертонией ежегодно растет. По данным Росстата, в 2022 году диагноз был поставлен 18,5 млн человек — на 13% больше, чем в 2020-м. Прирост объясняется сразу несколькими факторами: в первую очередь население активно стареет, а возраст — один из факторов риска развития гипертонии. Кроме того, по заявлению министра здравоохранения, около 40 млн россиян страдают ожирением, которое тоже способствует повышенному давлению.

Фото: TASS/Boris Roessler

На развитие заболевания также влияют малоподвижный образ жизни, неправильное питание (особенно с большим количеством соли), курение, в том числе электронных сигарет, и потребление алкоголя. Немалую роль играет и повышенный уровень тревоги — согласно опросам того же Росстата, 11,4% россиян постоянно испытывают стресс.

— Подводя итог, можно сказать, что в группе риска находятся люди старше 60 лет, с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек. Однако в последнее время гипертонию всё чаще диагностируют и у молодых людей, и здесь причинами уже могут быть ожирение, сидячая работа и повышенный уровень стресса, нервных нагрузок, — заключает кардиолог Владимир Глаголев.

Влияние стресса

Исследования о том, как тревога и тревожное расстройство влияют на развитие гипертонии, проводятся во всем мире. По данным аналитиков центра по контролю и профилактике заболеваний США, высокий уровень тревожности может увеличить риск инфаркта миокарда почти в два раза, а вероятность внезапной смерти — более чем в четыре раза . Согласно исследованию «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации » (ЭССЕ-РФ3), женщины с высоким уровнем тревожности, депрессии и стресса имеют повышенный риск развития артериальной гипертензии: риск выше в 1,09 раза при тревоге, в 1,14 раза при депрессии и в 1,14 раза при стрессе. В то же время у мужчин такая связь менее выражена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В исследовании «Комета», которое проводилось в 30 городах России в 2016–2017 годах и включало 2775 пациентов в возрасте от 55 до 96 лет, артериальная гипертензия была диагностирована у 60,8% участников. При этом клинически выраженная тревожная симптоматика встречалась у каждого четвертого (25,5%) больного, а субклиническая тревога — у каждого пятого (21,7%).

— Связь тревоги, стресса и гипертензии однозначно существует. Эти психические состояния негативно сказываются на всем организме, особенно затрагивая сердечно-сосудистую систему. И эта связь может быть двусторонней: тревога может усиливаться при повышении артериального давления, так как пациенты могут отмечать симптомы в виде учащенного сердцебиения, одышки, головокружения, что только усиливает переживания, — говорит Владимир Глаголев.

Фото: ТАСС/Сергей Елагин

При этом, отмечает врач, гипертония может протекать и бессимптомно, то есть у человека нет ни головной боли, ни шума в ушах, ни головокружения и других клинических проявлений. Поэтому молодые люди могут даже не рассматривать возможность наличия у себя повышенного артериального давления.

Способы защиты

Для того чтобы защититься от гипертонии, врачи призывают соблюдать правила ее профилактики. Давид Дундуа относит к ним:

• здоровое питание с ограничением поваренной соли, жиров и сахара;

• регулярную физическую активность (ходьбу и силовые нагрузки не менее 30 минут в день);

• контроль веса и поддержание нормальной массы тела;

• ограничение потребления алкоголя и отказ от курения;

• управление стрессами: релаксация, медитация, дыхательные упражнения;

• контроль уровня сахара и холестерина в крови;

• регулярные медицинские осмотры и контроль артериального давления;

• соблюдение рекомендаций врача при наличии предрасположенности или ранних проявлений артериальной гипертонии. Не следует отказываться от приема препаратов для нормализации давления, если немедикаментозные способы снижения артериального давления неэффективны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В случае если у человека не получается решить проблемы самостоятельно (например, снизить вес), стоит обратиться к специалистам. То же самое относится и к работе со стрессом.

— Конечно, полностью избавиться от него невозможно, но нужно научиться правильно на него реагировать и по возможности сократить его воздействие на жизнь. Не будет лишней работа с психологом, посещение расслабляющих процедур (спа, массаж), занятия медитацией, йогой и даже любимым хобби, которые помогут вам отвлечься и перенастроиться, — добавляет кардиолог Владимир Глаголев.

Психиатр Анна Корендюхина рекомендует придерживаться комплексного подхода: сочетания лечения заболевания (если у человека диагностирована гипертония) с заботой о ментальном и физическом здоровье в целом.

— Психотерапия, коррекция тревожных расстройств, техники снижения стресса — это то, что должно быть частью подхода, — заключает она.