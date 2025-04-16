С жиру взвеситься: в Минздраве раскритиковали токсичный бодипозитив

Министр здравоохранения раскритиковал идею «токсичного бодипозитива», из-за которого люди «теряют годы жизни». Как отметил Михаил Мурашко, она заключается в отрицании влияния лишнего веса на здоровье, хотя из-за него у россиян возникают тяжелые проблемы. «Известия» выяснили, какая в России ситуация с ожирением и как помочь таким пациентам.

«Токсичная идеология»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко раскритиковал идеологию бодипозитива, которая «отбирает у россиян годы здоровой жизни». Об этом он заявил, выступая с докладом на открытии XXXI Российского национального конгресса «Человек и лекарство» в Москве.

Как пояснил Мурашко, идеология заключается в отрицании влияния лишнего веса на здоровье и отказе от лечения. По его оценкам, в России ожирением страдает около 40 млн человек.

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«Нужно помнить, что этой категории пациентов нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу», — отметил министр, призвав уделять пациентам с ожирением особое внимание.

По данным Росстата, наибольший рост количества страдающих ожирением отмечается в возрастной группе 15–17 лет, в которой заболеваемость на 100 тыс. населения в 2023 году составляла 3683 случая. Заболевание может вызывать множество других проблем со здоровьем.

Ожирение в России и мире

Тенденция к росту людей с ожирением наблюдается не только в России, но и во всем мире. По данным издания Lancet, количество пациентов с таким диагнозом в 2022 году достигло 1 млрд (или каждый восьмой человек) — это вдвое больше, чем в 1990 году. Прирост отмечается не только среди взрослого населения, но и детей, подростков с ожирением, количество которых с 1990 года увеличилось в четыре раза.

В марте в Минздраве приводили цифры, согласно которым распространенность ожирения в России среди взрослого населения составляет почти 25%. При этом среди мужчин показатель равен 20,6%, среди женщин — 27,4%. Доля детской категории (от 7 до 11 лет) достигает почти 33%, при этом для них ожирение может быть особенно опасно, подчеркивал министр.

При этом более 60% россиян имеют избыточную массу тела, сообщил главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян.

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Такую ситуацию можно назвать эпидемией, отмечает в беседе с «Известиями» врач-эндокринолог, диетолог ФНКЦ ФМБА России Инна Тихонова.

— Ожирение — это серьезное хроническое заболевание, которое ведет к развитию сопутствующих: сахарный диабет второго типа, сонное апноэ, проблемы с сердцем, суставами, бесплодие, даже некоторые виды онкологических заболеваний. Диагноз «ожирение» ставится на основании индекса массы тела (ИМТ). Если ИМТ выше 25, то у человека наблюдается лишний вес, а после ИМТ 30 — первая степень ожирения , — объясняет эндокринолог.

По словам доцента, бариатрического хирурга Европейского медицинского центра (ЕМС) Рашида Аскерханова, в основном проблема касается женщин старше 40 лет (в силу естественного снижения метаболизма), женщин в период менопаузы, пациентов с метаболическими нарушениями, жителей городов, а также тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

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— Согласно данным российского бариатрического реестра, среднестатистический пациент — женщина 40 лет с весом 120 кг без вредных привычек, которая ранее пыталась сбросить вес за счет диет, спорта и медикаментозной терапии, — говорит Рашид Аскерханов.

Врач отмечает, что среди пациентов с ожирением женщин значительно больше. Но именно мужчины чаще страдают сверхожирением: среди всех пациентов с этой формой заболевания их доля составляет 35%.

Причины ожирения

Основной причиной заболевания часто становится несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни: человек потребляет больше калорий, чем может потратить за день. При этом, рассказывает эндокринолог Инна Тихонова, большую роль в развитии ожирения играют эндокринные заболевания (например, гипотиреоз, инсулинорезистентность, синдром поликистозных яичников), гормональные изменения, особенно в периоды стресса, беременности или менопаузы.

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— Сюда добавляются нарушение режима сна, повышенная тревожность, эмоциональное переедание. Всё это формирует порочный круг, из которого трудно выйти без профессиональной помощи, — поясняет врач.

Как отмечает врач-терапевт цифровой клиники ВСК Виктория Варава, известно, что заболевание имеет наследственную предрасположенность, но большую роль играют факторы внешней среды. То есть если близкие родственники человека страдают ожирением, то он может этого избежать, если будет вести здоровый образ жизни и снижать факторы риска.

﻿﻿Лечение ожирения

Лечение ожирения — не быстрый, но необходимый процесс. Для начала, рассказывает Виктория Варава, необходимо обратиться к терапевту или к эндокринологу. Врач рассчитает индекс массы тела на основании роста и веса человека, а также измерит окружность талии и артериальное давление, проведет общий осмотр и тщательный сбор жалоб и анамнеза, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз ожирения, выявить основные провокаторы для развития заболевания.

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— Подход к лечению ожирения должен быть мультидисциплинарным. В лечении пациента должны участвовать врач-терапевт или кардиолог, врач-эндокринолог, а также диетолог и психолог — в зависимости от причин развития заболевания (например, расстройства пищевого поведения, хронический стресс, нерациональное питание) и возможных сопутствующих осложнений, которые уже возникли вследствие ожирения (например, сердечно-сосудистые заболевания), — говорит терапевт.

Само лечение, объясняет эндокринолог Инна Тихонова, начинается с коррекции питания — составление рациона с учетом энергетической потребности пациента и его образа жизни. К этому добавляется физическая активность, не обязательно спортзал — достаточно аэробной нагрузки (ходьба, плавание, велосипед), и иногда препараты, помогающие контролировать аппетит, снижать массу тела и корректировать метаболические процессы.

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— В сложных случаях может потребоваться бариатрическая операция, при которой изменяется анатомия желудка или кишечника, для системного снижения веса. Для такого вмешательства существуют строгие показания — ИМТ выше 40, ожирение 2-й степени (ИМТ 35–40) или 1-й степени (ИМТ 30–35), неэффективность стандартных мер для потери веса , — добавляет бариатрический хирург Рашид Аскерханов.

Так или иначе, устойчивые результаты наблюдаются, когда специалисты помогают человеку не только сбросить лишние килограммы, но и изменить образ жизни, чтобы предотвратить развитие ожирения в будущем — иначе все усилия будут бесполезны, заключает собеседник хирург.

Ожирение и бодипозитив

Говоря о влиянии идей бодипозитива на лечение ожирения, эксперты «Известий» сходятся во мнении, что они не несут пользы пациентам. Тренд уводит людей от понимания того, что ожирение — это в первую очередь заболевание, которое может привести к развитию других опасных состояний, ухудшить качество жизни и сократить ее продолжительность, отмечает хирург Рашид Аскеров.

— Искаженные идеи бодипозитива предполагают, что ожирение может быть «здоровым». Это не так: до определенного момента организм в состоянии компенсировать вред от лишних килограммов, но это длится недолго. За условно «здоровым» этапом может последовать череда проблем. Ожирение, кроме того, приводит к инвалидизации, ухудшению психического состояния человека, социальной изоляции, — говорит хирург.

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Поэтому, добавляет терапевт Виктория Варава, важно различать принятие себя и игнорирование проблем со здоровьем. Бодипозитив как движение направлен на принятие своего тела независимо от размера и формы, что может быть полезно для улучшения психологического здоровья, но он не должен использоваться в качестве оправдания для отказа от лечения ожирения. Можно принимать свое тело таким, какое оно есть, и при этом заботиться о своем здоровье и предпринимать шаги для снижения веса, если это необходимо.

— Бодипозитив может рассматриваться как защитная реакция на общественные стандарты красоты и давления со стороны социума: он защищает от негатива, дает психологическую помощь, помогает противостоять стереотипам, принять себя. Но он не должен заменять осознание и заботу о здоровье. Это движение может быть как поддержкой, так и источником опасных иллюзий, — заключает психолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Ольга Ромашина.