Мурашко назвал вредной для граждан идеологию токсичного бодипозитива

Идеология токсичного бодипозитива оказывает негативное влияние на российских граждан. Об этом 14 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках доклада на открытии Российского национального конгресса «Человек и лекарство».

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — приводит его слова ТАСС.

Мурашко также отметил, что пациентам с ожирением необходимо помогать. В данном случае речь идет об использовании лекарственных препаратов и других технологий, которые доступны медицинскому сообществу.

По его словам, гражданам следует обращать свое внимание на ожирение. Это заболевание способствует формированию у человека до 40% неинфекционных заболеваний, добавила «Газета.Ru».

Ранее, 4 марта, заместитель главврача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины по клинико-экспертной работе, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала «Известиям», как избежать ожирения. Согласно ее словам, ожирение зачастую начинается еще в детстве. Врач посоветовала заниматься спортом родителям и детям вместе. По словам эксперта, детям в возрасте от шести до 18 лет необходимо каждый день уделять физической активности 60 минут.