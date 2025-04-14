Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

Мурашко назвал вредной для граждан идеологию токсичного бодипозитива

0
EN
Фото: Global Look Press/Pia Bayer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Идеология токсичного бодипозитива оказывает негативное влияние на российских граждан. Об этом 14 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках доклада на открытии Российского национального конгресса «Человек и лекарство».

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — приводит его слова ТАСС.

Мурашко также отметил, что пациентам с ожирением необходимо помогать. В данном случае речь идет об использовании лекарственных препаратов и других технологий, которые доступны медицинскому сообществу.

По его словам, гражданам следует обращать свое внимание на ожирение. Это заболевание способствует формированию у человека до 40% неинфекционных заболеваний, добавила «Газета.Ru».

Течет и плавится: жир как самая загадочная субстанция в истории культуры
Как человечество меняло свое отношение к толстякам

Ранее, 4 марта, заместитель главврача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины по клинико-экспертной работе, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала «Известиям», как избежать ожирения. Согласно ее словам, ожирение зачастую начинается еще в детстве. Врач посоветовала заниматься спортом родителям и детям вместе. По словам эксперта, детям в возрасте от шести до 18 лет необходимо каждый день уделять физической активности 60 минут.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025