В Стамбуле вскоре начнутся переговоры России и Украины. Что пишут СМИ
В Стамбуле 15 мая состоятся переговоры между Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп не стал к ним присоединяться и продолжил свое ближневосточное турне. Также на них будет отсутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который в этот день будет в Анкаре. Что пишут мировые СМИ о встрече — в дайджесте «Известий».
CNN: Трамп не присоединится к переговорам в Турции
Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию, чтобы лично выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. В течение нескольких дней Трамп неоднократно провоцировал слухи о том, что он может изменить свой график поездок на Ближний Восток, чтобы присоединиться к переговорам. В среду он сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин «хотел бы, чтобы я был там».
Предполагается, что Трамп как бывшая звезда телешоу намеренно создавал интригу по поводу своего приезда и держал в недоумении своих сторонников и ближайших союзников. 15 мая Трамп посетит Катар и ОАЭ, а на следующий день вылетит обратно в Вашингтон.
The New York Times: журналисты ждут начала переговоров
Украинская и российская делегации прибыли в Турцию перед возможным раундом переговоров о прекращении конфликта между странами. Утром в четверг, 15 мая, журналисты собрались возле Долмабахче в Стамбуле, османского дворца на Босфоре, где в марте 2022 года состоялись предыдущие переговоры между Украиной и Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли примет участие, поскольку он и министр иностранных дел страны Андрей Сибига должны находиться в Анкаре еще для одной запланированной встречи — с государственным секретарем США Марко Рубио. Выступая накануне с вечерним обращением к нации, Зеленский заявил, что он всё еще не уверен, как будут развиваться события.
Al Jazeera: что ждать от переговоров в Стамбуле
Накануне переговоров Россия объявила состав своей делегацию на встречу. Владимир Мединский, помощник Путина и бывший министр культуры, который также возглавлял предыдущие раунды переговоров с Украиной в 2022 году, возглавит команду Москвы. Вместе с ним будут заместитель министра обороны Александр Фомин и директор Главного разведывательного управления Игорь Костюков.
В апреле администрация Трампа дала понять, что делает шаг назад от предоставления гарантий безопасности Украине. Белый дом заявил, что хочет, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины, отметив, что у США есть другие приоритеты, включая безопасность границ. В последние недели Трамп и его команда выразили разочарование в связи с отсутствием значимого прогресса в переговорах и пригрозили выйти из посреднических усилий по достижении мира.
Associated Press: в Турции также состоялись переговоры стран НАТО
Министры иностранных дел стран НАТО 14 мая обсудили требование США значительно увеличить инвестиции в оборону до 5% от валового внутреннего продукта в течение следующих семи лет. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для борьбы с угрозами необходимы дополнительные инвестиции и военная техника.
Рассматриваемый новый план расходов предусматривает, что к 2032 году все союзники будут стремиться выделить 3,5% ВВП на оборонные бюджеты, а также дополнительно 1,5% на потенциально связанные с обороной вещи, такие как инфраструктура (дороги, мосты, воздушные и морские порты). Бельгия, Канада, Хорватия, Италия, Люксембург, Черногория, Португалия, Словения и Испания пока не тратят даже 2%, хотя Испания рассчитывает достичь этой цели в 2025 году, на год позже крайнего срока.
Sky News: сделки Трампа на Ближнем Востоке могут стать образцом для Украины
Трамп продемонстрировал на этой неделе чисто транзакционный подход во внешней политике во время турне по Ближнему Востоку. Он не читал лекций о правах человека и не оказывал давления, чтобы сделать посещенные страны похожими на Америку. Трамп действовал так же, как когда он был бизнесменом в сфере строительства.
Такой же подход мог бы помочь завершить конфликт на Украине. Считается, что сделка по минералам, которую она подписала с Трампом, сделала его гораздо более сочувствующим к ней. Однако в долгосрочной перспективе Россия может предложить более привлекательные перспективы для сделок с Белым домом. Есть надежда, что США приложат усилия, чтобы таким образом завершить конфликт.