В Стамбуле вскоре начнутся переговоры России и Украины. Что пишут СМИ

В Стамбуле 15 мая состоятся переговоры между Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп не стал к ним присоединяться и продолжил свое ближневосточное турне. Также на них будет отсутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который в этот день будет в Анкаре. Что пишут мировые СМИ о встрече — в дайджесте «Известий».

CNN: Трамп не присоединится к переговорам в Турции

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию, чтобы лично выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. В течение нескольких дней Трамп неоднократно провоцировал слухи о том, что он может изменить свой график поездок на Ближний Восток, чтобы присоединиться к переговорам. В среду он сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин «хотел бы, чтобы я был там».

CNN По словам чиновников, изменение графика поездок Трампа на данном этапе его поездки по трем странам Ближнего Востока стало бы настоящим логистическим кошмаром, не говоря уже о серьезной дипломатической задаче по подготовке президента к таким важным переговорам в столь сжатые сроки. Однако это не помешало Трампу продолжить намекать на то, что он может там присутствовать.

Предполагается, что Трамп как бывшая звезда телешоу намеренно создавал интригу по поводу своего приезда и держал в недоумении своих сторонников и ближайших союзников. 15 мая Трамп посетит Катар и ОАЭ, а на следующий день вылетит обратно в Вашингтон.

The New York Times: журналисты ждут начала переговоров

Украинская и российская делегации прибыли в Турцию перед возможным раундом переговоров о прекращении конфликта между странами. Утром в четверг, 15 мая, журналисты собрались возле Долмабахче в Стамбуле, османского дворца на Босфоре, где в марте 2022 года состоялись предыдущие переговоры между Украиной и Россией.

The New York Times Но пока тележурналисты со всего мира боролись за место на тротуаре возле дворца в Стамбуле, чтобы выступить со своими репортажами, никто, казалось, не знал, состоятся ли переговоры и будет ли вообще в этом городе украинская делегация.

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли примет участие, поскольку он и министр иностранных дел страны Андрей Сибига должны находиться в Анкаре еще для одной запланированной встречи — с государственным секретарем США Марко Рубио. Выступая накануне с вечерним обращением к нации, Зеленский заявил, что он всё еще не уверен, как будут развиваться события.

Al Jazeera: что ждать от переговоров в Стамбуле

Накануне переговоров Россия объявила состав своей делегацию на встречу. Владимир Мединский, помощник Путина и бывший министр культуры, который также возглавлял предыдущие раунды переговоров с Украиной в 2022 году, возглавит команду Москвы. Вместе с ним будут заместитель министра обороны Александр Фомин и директор Главного разведывательного управления Игорь Костюков.

Al Jazeera На данный момент Украина предложила безоговорочное 30-дневное прекращение огня, в то время как Россия настаивает на том, чтобы ряд ее требований был принят до того, как она присоединится к такому перемирию. Москва заявила, что хочет гарантий относительно механизма мониторинга прекращения огня и что перемирие не будет использоваться Украиной для перевооружения и мобилизации большего количества солдат.

В апреле администрация Трампа дала понять, что делает шаг назад от предоставления гарантий безопасности Украине. Белый дом заявил, что хочет, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины, отметив, что у США есть другие приоритеты, включая безопасность границ. В последние недели Трамп и его команда выразили разочарование в связи с отсутствием значимого прогресса в переговорах и пригрозили выйти из посреднических усилий по достижении мира.

Associated Press: в Турции также состоялись переговоры стран НАТО

Министры иностранных дел стран НАТО 14 мая обсудили требование США значительно увеличить инвестиции в оборону до 5% от валового внутреннего продукта в течение следующих семи лет. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для борьбы с угрозами необходимы дополнительные инвестиции и военная техника.

Associated Press Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что «альянс настолько силен, насколько сильно его самое слабое звено». Он настаивал на том, что инвестиционный спрос США заключается в «трате денег на возможности, необходимые для противостояния угрозам XXI века». Дебаты о расходах на оборону накаляются перед саммитом президента США Дональда Трампа и его коллег из НАТО в Нидерландах 24–25 июня. Это встреча на высоком уровне, которая определит курс будущей европейской безопасности, включая Украину.

Рассматриваемый новый план расходов предусматривает, что к 2032 году все союзники будут стремиться выделить 3,5% ВВП на оборонные бюджеты, а также дополнительно 1,5% на потенциально связанные с обороной вещи, такие как инфраструктура (дороги, мосты, воздушные и морские порты). Бельгия, Канада, Хорватия, Италия, Люксембург, Черногория, Португалия, Словения и Испания пока не тратят даже 2%, хотя Испания рассчитывает достичь этой цели в 2025 году, на год позже крайнего срока.

Sky News: сделки Трампа на Ближнем Востоке могут стать образцом для Украины

Трамп продемонстрировал на этой неделе чисто транзакционный подход во внешней политике во время турне по Ближнему Востоку. Он не читал лекций о правах человека и не оказывал давления, чтобы сделать посещенные страны похожими на Америку. Трамп действовал так же, как когда он был бизнесменом в сфере строительства.

Sky News Убежденный саудовцами и турками, президент США снимает все санкции США с Сирии. Но Трамп хочет большего. Он хочет, чтобы Сирия присоединилась к его самому большому дипломатическому достижению — Авраамовым соглашениям. Это соглашения о нормализации, достигнутые администрацией Трампа в ее первый срок между Израилем и странами Персидского залива.

Такой же подход мог бы помочь завершить конфликт на Украине. Считается, что сделка по минералам, которую она подписала с Трампом, сделала его гораздо более сочувствующим к ней. Однако в долгосрочной перспективе Россия может предложить более привлекательные перспективы для сделок с Белым домом. Есть надежда, что США приложат усилия, чтобы таким образом завершить конфликт.