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В МИЦ «Известия» организаторы мероприятий Дня Победы обсуждают значение исторического подвига для будущего РФ. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 15 мая, проходит круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Великая Победа как наш главный символ».

Эксперты ЭИСИ и организаторы юбилейных мероприятий празднования Дня Победы обсудят значение исторического подвига для будущего России.

Участники:

— Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области;

— Вардан Багдасарян, декан факультета истории, политологии и права ГУУ, профессор кафедры государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук;

— Ольга Занко, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

— Денис Майданов, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы, заслуженный артист России, член центрального штаба «Народного фронта»;

— Наталья Шадрина, руководитель исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»;

— Александр Шляпников, участник программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества, заместитель губернатора Калужской области;

— Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

Модератор — Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы.

Празднование 80-летия Великой Победы стало событием, по-настоящему объединившим наше общество, сблизив Россию и ее многочисленных союзников в общей благодарности за мир без нацизма.

В этот год мы не только отдаем дань памяти героям прошлого, разгромившим врага, но и чествуем современных защитников Отечества, продолжающих их славное дело в ходе специальной военной операции. Эта неразрывная связь поколений подчеркивает преемственность воинской доблести и преданности Родине.

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