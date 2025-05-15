Правительство Турции усилило меры безопасности на фоне переговоров РФ и Украины

Турция усилила меры безопасности в столице в связи с переговорами России и Украины, которые пройдут 15 мая.

«В Стамбуле и без того очень серьезно относятся к мерам безопасности, но в этот раз здесь усиление — в местах скопления людей дежурит еще и бронетехника», — отметил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

По словам журналиста, на улицах города наряду с полицейскими автомобилями работает бронированная техника. Данные меры направлены на обеспечение безопасности во время переговоров.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой о прямых переговорах 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительно принять предложение России.

14 мая Путин утвердил состав экспертов для переговоров. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.