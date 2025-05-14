На Кипре в ДТП с автобусом пострадали 28 студентов и водитель

В городе Ени Еренкёй на Кипре в ДТП с участием автобуса, перевозившего студентов, пострадали как минимум 29 человек. Об этом в среду, 14 мая, сообщила турко-кипрская полиция.

«В результате аварии пострадали в общей сложности 29 человек, в том числе один водитель автобуса и 28 студентов» — приводит заявление ведомства газета Kibris.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в больницы.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что грузовой автомобиль столкнулся с трейлером на автодороге Балода-Базаар в округе Райпур (Индия), в результате чего по меньшей мере 13 человек погибли и еще 12 пострадали.