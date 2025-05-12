По меньшей мере 13 человек погибли в ДТП с участием грузовика в Индии
Грузовой автомобиль столкнулся с трейлером на автодороге Балода-Базаар в округе Райпур, в результате чего по меньшей мере 13 человек погибли и еще 12 пострадали. Об этом 12 мая сообщило издание The Times of India.
«По меньшей мере 13 человек погибли и 12 получили ранения в результате столкновения мини-грузовика с прицепом на дороге Балода-Базар округа Райпур», — говорится в материале издания.
Пассажирский автобус, грузовик и легковой автомобиль 10 мая столкнулись в Чанаккале в Турции. В результате аварии погибли восемь человек, еще 20 находятся в больнице. Среди госпитализированных пострадавших есть пациенты в тяжелом состоянии. Прокуратура устанавливает все обстоятельства ДТП.