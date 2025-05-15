Нефть числа: в правительстве допустили рост цен на топливо выше инфляции

В правительстве прошло заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Несмотря на стабильность в топливообеспечении, участники совещания обсудили возможность увеличения розничной стоимости бензина и дизеля выше инфляции в связи с ростом акциза в начале года. По словам экспертов, если инфляция упадет к запланированным в бюджете значениям (7–8%), то уложиться в этот уровень по росту стоимости топлива будет сложно . Тем более если правительство пойдет на дальнейшее уменьшение расходов бюджета и вернется к идее сократить выплаты по демпферу . О том, чего ждать рынку топлива в России, — в материале «Известий».

Ситуация на рынке топлива

Вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении кабмина. Участники заседания обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям .

По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизелем . Поставки сельхозпроизводителям в период посевной кампании идут по плану, все заявки аграриев удовлетворяются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС проводить мониторинг цен на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, включая Дальневосточный федеральный округ. Кроме того, ведомства должны обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизеля на Петербургской бирже для удовлетворения заявок потребителей в период повышенного летнего спроса , а также проработать своевременные сроки его доставки покупателям по железной дороге.

Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения, на совещании поднимался вопрос повышения акцизов как фактор возможного увеличения розничной стоимости топлива выше инфляции . Он отметил, что участники совещания допустили рост цен в стране на уровень увеличения акцизов . По его словам, на мероприятии также было принято решение продлить запрет на экспорт для непроизводителей до октября .

Рост акцизов и инфляция

Фискальная нагрузка на нефтяную отрасль в этом году увеличилась. С 1 января выросли акцизы на нефтепродукты: на бензин АИ-95 — с 15,65 до 17,09 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо — с 10,84 до 12,12 тыс. за тонну . По предварительным расчетам, в апреле 2025 года размер демпфера для бензина может составить 7,65 тыс. рублей .

При этом цены на нефть снизились. По данным Минэкономразвития, если в январе средний уровень цен на Urals составлял $67,66, то в апреле — $57,76 за баррель .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По данным Минфина, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу снижаются с начала года: в январе они составили 156,4 млрд рублей, в феврале — 148,3 млрд, в марте — 100,3 млрд, в апреле — всего 62,7 млрд рублей .

Из-за падения цен на нефть рентабельность реализации нефтепродуктов в России для вертикально интегрированных компаний отрицательная. Как отмечали источники «Известий» в отрасли, нефтяные компании «акцизов платят больше, чем получают возмещение по демпферу» .

В настоящее время рост розничных цен не превышал роста инфляции. По данным Ростата, по итогам в январе средняя стоимость АИ-92 составляла 55,54 рубля за литр, АИ-95 — 60,67 рубля, дизеля — 70,66 рубля за литр. По состоянию на 5 мая стоимость АИ-92 выросла до 56,49 рубля, АИ-95 — до 61,72 рубля, дизель подорожал до 71,3 рубля за литр .

По словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, с начала года цены на бензин и дизельное топливо выросли менее чем на 2% (в среднем по РФ: ДТ — 1,7%, АИ-92 — 1,85%, АИ-95 — 1,8%) при инфляции на уровне 3% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Согласно данным Росстата, в марте 2025-го уровень инфляции в России составил 0,65%. Вместе с этим инфляция за I квартал этого года составила 2,71%. При этом Банк России сообщал, что по итогам I квартала годовая инфляция составила 10,3%, что ниже февральского прогноза регулятора (10,6%) .

По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, решение кабмина допустить рост розничных цен на топливо выше инфляции, выглядит вполне логичным .

— Несмотря на то что тарифы естественных монополий у нас ежегодно индексируются, а нормативно увеличение розничных цен не выше инфляции у нас нигде не зафиксировано. Рост акцизов — это прямой рост затрат производителей, который ничем не компенсируется. А уровень инфляции не покрывает рост затрат АЗС и стоимость кредитования. Поэтому я считаю, что это решение вполне логичным , — отметил собеседник «Известий». — Если кто-то считает, что стоимость бензина и дизеля высока, то у нас в стране есть виды моторного топлива, которые субсидируются государством, — СУГ и КПГ.

Никто не мешает потребителям перейти на альтернативу и не приобретать ни бензин, ни дизель, добавил он. По его мнению, социальным должно быть газомоторное топливо, а бензин и дизель оставаться в рынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



В секретариате Александра Новака, Минэнерго, Минфине, Петербургской бирже, ФАС и нефтяных компаниях не ответили на запрос «Известий».

Как будет развиваться ситуация на рынке топлива

Эксперты не торопятся оценивать, насколько может увеличиться розничная стоимость топлива , поскольку многое будет зависеть от уровня самой инфляции. Банк России ожидает дальнейшего замедления роста цен в РФ во II квартале до 10,1% , следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу.

— В обновленном базовом прогнозе рост цен во II квартале составит 7% с сезонной корректировкой в годовом выражении . Во второй половине года прогнозируется его дальнейшее замедление (за исключением июля, что связано с запланированной индексацией платы за коммунальные услуги). К концу года темпы роста цен снизятся до 4% с сезонной корректировкой в годовом выражении. Прогноз годовой инфляции на конец 2025-го оставлен без изменений: 7–8% , — говорится в комментарии ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что пока неясно, уложится ли рост стоимости топлива в уровне инфляции по итогам года .

— Это большая разница — 7–8% либо 10–10,5%. Поэтому сложно сказать. Если мы исходим из того, что, допустим, будет 10%, то тогда есть шанс, что стоимость топлива уложится в уровне инфляции . В любом случае топливо подорожает, и один из главных факторов — рост акцизов в начале года, — отметил собеседник.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов напомнил, что акцизы на автомобильный бензин и дизель растут на 4% ежегодно .

— Учитывая, что акцизы занимают примерно 30% в структуре оптовой цены и примерно 23% в розничной, повышение акцизов на 4% сказывается на изменении цены литра примерно на 1%, — сказал он.

Игорь Юшков напомнил, что в прошлом году рост стоимости дизельного топлива уложился в уровень инфляции, а бензина нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Основной сезон потребления топлива только начинается. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, если инфляция реально упадет к тем значениям, которые запланированы в бюджете, то уложиться в этот уровень будет сложно . И не исключено, что мы не только по бензину можем превысить уровень инфляции, как это было в 2024-м, но и по дизелю. Тем более если правительство пойдет на дальнейшее уменьшение расходов бюджета и вернется к идее сократить выплаты по демпферу, как это было в 2023-м, — считает собеседник.

Тогда тоже в начале года бюджет недополучал нефтегазовых доходов, потому что скидка на российское сырье опять увеличилась в результате санкций, она достигала $30–35 на каждый баррель, отметил эксперт.

По его словам, если дефицит бюджета будет расти, то могут применить такую меру, как сокращение демпферных выплат. Тогда удержаться в уровне инфляции будет сложно, заключил Игорь Юшков.