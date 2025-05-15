Нефть числа: в правительстве допустили рост цен на топливо выше инфляции
В правительстве прошло заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Несмотря на стабильность в топливообеспечении, участники совещания обсудили возможность увеличения розничной стоимости бензина и дизеля выше инфляции в связи с ростом акциза в начале года. По словам экспертов, если инфляция упадет к запланированным в бюджете значениям (7–8%), то уложиться в этот уровень по росту стоимости топлива будет сложно. Тем более если правительство пойдет на дальнейшее уменьшение расходов бюджета и вернется к идее сократить выплаты по демпферу. О том, чего ждать рынку топлива в России, — в материале «Известий».
Ситуация на рынке топлива
Вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении кабмина. Участники заседания обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям.
По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизелем. Поставки сельхозпроизводителям в период посевной кампании идут по плану, все заявки аграриев удовлетворяются.
Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС проводить мониторинг цен на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, включая Дальневосточный федеральный округ. Кроме того, ведомства должны обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизеля на Петербургской бирже для удовлетворения заявок потребителей в период повышенного летнего спроса, а также проработать своевременные сроки его доставки покупателям по железной дороге.
Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения, на совещании поднимался вопрос повышения акцизов как фактор возможного увеличения розничной стоимости топлива выше инфляции. Он отметил, что участники совещания допустили рост цен в стране на уровень увеличения акцизов. По его словам, на мероприятии также было принято решение продлить запрет на экспорт для непроизводителей до октября.
Рост акцизов и инфляция
Фискальная нагрузка на нефтяную отрасль в этом году увеличилась. С 1 января выросли акцизы на нефтепродукты: на бензин АИ-95 — с 15,65 до 17,09 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо — с 10,84 до 12,12 тыс. за тонну. По предварительным расчетам, в апреле 2025 года размер демпфера для бензина может составить 7,65 тыс. рублей.
При этом цены на нефть снизились. По данным Минэкономразвития, если в январе средний уровень цен на Urals составлял $67,66, то в апреле — $57,76 за баррель.
По данным Минфина, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу снижаются с начала года: в январе они составили 156,4 млрд рублей, в феврале — 148,3 млрд, в марте — 100,3 млрд, в апреле — всего 62,7 млрд рублей.
Из-за падения цен на нефть рентабельность реализации нефтепродуктов в России для вертикально интегрированных компаний отрицательная. Как отмечали источники «Известий» в отрасли, нефтяные компании «акцизов платят больше, чем получают возмещение по демпферу».
В настоящее время рост розничных цен не превышал роста инфляции. По данным Ростата, по итогам в январе средняя стоимость АИ-92 составляла 55,54 рубля за литр, АИ-95 — 60,67 рубля, дизеля — 70,66 рубля за литр. По состоянию на 5 мая стоимость АИ-92 выросла до 56,49 рубля, АИ-95 — до 61,72 рубля, дизель подорожал до 71,3 рубля за литр.
По словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, с начала года цены на бензин и дизельное топливо выросли менее чем на 2% (в среднем по РФ: ДТ — 1,7%, АИ-92 — 1,85%, АИ-95 — 1,8%) при инфляции на уровне 3%.
Согласно данным Росстата, в марте 2025-го уровень инфляции в России составил 0,65%. Вместе с этим инфляция за I квартал этого года составила 2,71%. При этом Банк России сообщал, что по итогам I квартала годовая инфляция составила 10,3%, что ниже февральского прогноза регулятора (10,6%).
По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, решение кабмина допустить рост розничных цен на топливо выше инфляции, выглядит вполне логичным.
— Несмотря на то что тарифы естественных монополий у нас ежегодно индексируются, а нормативно увеличение розничных цен не выше инфляции у нас нигде не зафиксировано. Рост акцизов — это прямой рост затрат производителей, который ничем не компенсируется. А уровень инфляции не покрывает рост затрат АЗС и стоимость кредитования. Поэтому я считаю, что это решение вполне логичным, — отметил собеседник «Известий». — Если кто-то считает, что стоимость бензина и дизеля высока, то у нас в стране есть виды моторного топлива, которые субсидируются государством, — СУГ и КПГ.
Никто не мешает потребителям перейти на альтернативу и не приобретать ни бензин, ни дизель, добавил он. По его мнению, социальным должно быть газомоторное топливо, а бензин и дизель оставаться в рынке.
В секретариате Александра Новака, Минэнерго, Минфине, Петербургской бирже, ФАС и нефтяных компаниях не ответили на запрос «Известий».
Как будет развиваться ситуация на рынке топлива
Эксперты не торопятся оценивать, насколько может увеличиться розничная стоимость топлива, поскольку многое будет зависеть от уровня самой инфляции. Банк России ожидает дальнейшего замедления роста цен в РФ во II квартале до 10,1%, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу.
— В обновленном базовом прогнозе рост цен во II квартале составит 7% с сезонной корректировкой в годовом выражении. Во второй половине года прогнозируется его дальнейшее замедление (за исключением июля, что связано с запланированной индексацией платы за коммунальные услуги). К концу года темпы роста цен снизятся до 4% с сезонной корректировкой в годовом выражении. Прогноз годовой инфляции на конец 2025-го оставлен без изменений: 7–8%, — говорится в комментарии ЦБ.
Эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что пока неясно, уложится ли рост стоимости топлива в уровне инфляции по итогам года.
— Это большая разница — 7–8% либо 10–10,5%. Поэтому сложно сказать. Если мы исходим из того, что, допустим, будет 10%, то тогда есть шанс, что стоимость топлива уложится в уровне инфляции. В любом случае топливо подорожает, и один из главных факторов — рост акцизов в начале года, — отметил собеседник.
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов напомнил, что акцизы на автомобильный бензин и дизель растут на 4% ежегодно.
— Учитывая, что акцизы занимают примерно 30% в структуре оптовой цены и примерно 23% в розничной, повышение акцизов на 4% сказывается на изменении цены литра примерно на 1%, — сказал он.
Игорь Юшков напомнил, что в прошлом году рост стоимости дизельного топлива уложился в уровень инфляции, а бензина нет.
— Основной сезон потребления топлива только начинается. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, если инфляция реально упадет к тем значениям, которые запланированы в бюджете, то уложиться в этот уровень будет сложно. И не исключено, что мы не только по бензину можем превысить уровень инфляции, как это было в 2024-м, но и по дизелю. Тем более если правительство пойдет на дальнейшее уменьшение расходов бюджета и вернется к идее сократить выплаты по демпферу, как это было в 2023-м, — считает собеседник.
Тогда тоже в начале года бюджет недополучал нефтегазовых доходов, потому что скидка на российское сырье опять увеличилась в результате санкций, она достигала $30–35 на каждый баррель, отметил эксперт.
По его словам, если дефицит бюджета будет расти, то могут применить такую меру, как сокращение демпферных выплат. Тогда удержаться в уровне инфляции будет сложно, заключил Игорь Юшков.