Не стой на пороге: цену отсечения для пополнения ФНБ могут снизить до $50 за баррель

Цену отсечения нефти для пополнения Фонда национального благосостояния могут снизить до $50 за баррель Urals, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Минфин в конце апреля заявил, что сегодняшние $60 за баррель неактуальны. Снижать планку потребовалось, потому что мировые котировки энергоресурсов упали на четверть из-за торговых войн с начала года, а 5 мая Brent — а она дороже Urals — обновила очередной минимум, снизившись до $59 за баррель. Если бюджетное правило не поменять, есть риски слишком быстрого исчерпания ФНБ и переукрепления рубля, предупредили эксперты.

Какой могут сделать цену отсечения нефти

В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что цена отсечения нефти для пополнения ФНБ в $60 за баррель, которая действует сейчас, «не отвечает запросам времени». Однако актуальную цифру он не назвал.

Цена отсечения представляет собой порог, на который власти ориентируются, когда пополняют фонд. В соответствии с бюджетным правилом если стоимость нефти российской марки Urals выше, то сверхдоходы поступают в «кубышку» (на них покупаются валюта и золото), а если ниже, то активы продаются оттуда для поддержки рубля. Такой механизм придумали, чтобы сформировать государственные резервы в «богатые годы», а также чтобы сделать курс рубля менее зависимым от стоимости нефти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В 2025-м снижать цену отсечения потребовалось, потому что мировые цены на энергоресурсы с начала года упали на четверть из-за торговых войн. 5 мая стоимость Brent обновила четырехлетний минимум, опустившись до $59 за баррель. Российский сорт Urals всегда стоит еще дешевле — 5 мая он торговался ниже $54 за баррель, следует из данных площадки ProFinance.

Цену отсечения по бюджетному правилу стоит опустить до $50 за баррель — этого в базовом сценарии должно быть достаточно при сегодняшней рыночной конъюнктуре, считает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова. Такой же подходящий порог назвал и директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В периоды низких цен на нефть расходы бюджета поддерживаются тратой накопленных ранее резервов, поэтому ценой отсечения логично делать некоторую среднюю стоимость энергоресурсов, вокруг которой происходят колебания во время экономического цикла, полагает также главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он тоже называет цену отсечения нефти Urals в бюджетном правиле в $50 за баррель более подходящей, чем действующие на сегодня $60.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Еще более низкую планку назвал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин — $45 за баррель. Впрочем, он оговорился, что нефтяной рынок находится в поиске нового равновесного состояния, поэтому вполне возможно, что в будущем это значение может быть еще раз снижено.

В «БКС Мир инвестиций» и в SberCIB Investment Research считают, что и нынешний порог в $60 допустимо оставить. «Известия» направили запрос в Минфин о том, какую цену отсечения в ведомстве считают актуальной сейчас.

Зачем менять цену отсечения нефти

Донастройка необходима, чтобы ФНБ не исчерпался слишком быстро. Как заявил Антон Силуанов, новые параметры бюджетного правила должны быть такими, чтобы ликвидных активов «кубышки» хватило для «трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке».

По данным Минфина на 1 апреля, ликвидные активы ФНБ составляли 3,3 трлн рублей (или 1,5% ВВП, прогнозируемого на этот год). При этом только на 2025-й, по обновленному прогнозу ведомства, дефицит федерального бюджета будет на уровне 3,8 трлн рублей.

Фото: ТАСС/Максим Стулов

Если котировки нефти стабильно закрепятся ниже установленной цены отсечения, то из ФНБ придется тратить средства на поддержку курса рубля. А значит, «кубышка» рискует быстрее исчерпаться, предупредили опрошенные «Известиями» эксперты.

— Ликвидная часть ФНБ в последние годы подсократилась, а торговые войны могут привести к длительному снижению цен на нефть. Поэтому цена отсечения в $60 за баррель может не удовлетворять критериям достаточности ликвидной части ФНБ для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, — пояснил главный экономист группы ВТБ Родион Лапытов.

По его оценкам, если бюджетное правило скорректировать и цену отсечения опустить до $50 за баррель, то ликвидной части ФНБ хватит как раз примерно на 2,5 года.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Кроме того, если бюджетное правило недонастроить, то появляются также риски «переукрепления» рубля, пояснили эксперты. Сейчас нацвалюта держится ниже 85 руб/$, однако такой уровень невыгоден для бюджета. Как писали ранее «Известия», из-за излишне сильной нацвалюты казна может потерять 2 трлн рублей.

При этом только снижение цены отсечения ослабит реальный эффективный обменный курс в этом году на 6%, то есть примерно до 90 руб/$, полагает старший аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

О том, что корректировка цены отсечки повысит устойчивость бюджетной политики, на последнем заседании совета директоров Банка России сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

При корректировке в выигрыше окажутся экспортеры и бюджет, а также можно будет сохранить ресурсы ФНБ, отметил директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян. При этом население заметит рост курса доллара через повышение цен на импортные товары и путешествия.