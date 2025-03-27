Доход, но: крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн

Крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Это произойдет, если курс сохранится на нынешних уровнях. Дело в том, что к курсу привязываются нефтегазовые доходы. Власти заложили в финансовом плане на этот год стоимость доллара на уровне 96,5 рублей. Однако с начала 2025-го на фоне переговоров России и США российская валюта значительно окрепла — почти на 20%, сейчас «американец» стоит 84 рубля. Из-за снижения среднего курса доллара на 1 рубль годовые доходы казны РФ сокращаются примерно на 100–160 млрд. Как будет дальше вести себя российская валюта и кто еще не выигрывает от крепкого рубля — в материале «Известий».

Сколько потеряет российская казна из-за укрепления рубля в 2025 году

Минфин, опираясь на сентябрьский макропрогноз Минэка, заложил в бюджет на 2025-й курс доллара в 96,5 рублей. Но во второй половине февраля этого года рубль начал укрепляться после первых новостей о возможной деэскалации украинского конфликта и переговоров между Россией и США. Так, по данным ЦБ, если сравнивать нынешний показатель с 1 января, то доллар просел почти на 19% — до 84 рублей.

К его курсу, как правило, привязываются нефтегазовые доходы. Из-за ослабления «американца» на 1 рубль годовые поступления в бюджет РФ снижаются на 150–160 млрд, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. То есть если предположить, что курс доллара в среднем будет на уровне около 84 рублей, то бюджет может недополучить 1,8–2 трлн рублей. Ранее министр финансов Антон Силуанов также говорил о зависимости доходов от курса. Однако, по его оценке, изменение курса на 1 рубль приводит к снижению поступлений на 100 млрд.

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Сейчас доля нефтегазовых доходов в бюджете 2025-го составляет 27,1% (около 10,9 трлн), отметил независимый эксперт Андрей Бархота. По его оценкам, из-за укрепления рубля потери могут составить от 15% до 25% от доходов экспорта, то есть до 2,7 трлн.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая пояснила: если до конца года средняя цена нефти Urals сложится в районе $60/барр., а курс доллара — около 85 руб./$, то недобор нефтегазовых доходов может составить 2 трлн и даже больше.

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Тем не менее в начале декабря министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что федеральный бюджет будет исполнен при любом курсе нацвалюты — у России есть резервы, поэтому власти готовы к любым изменениям ситуации. «Известия» направили в Минфин запрос о том, какой альтернативный сценарий по курсу рубля рассматривался при формировании проекта казны.

Кроме того, с начала года средний курс доллара составляет 97,7 рублей, поэтому в I квартале 2025-го не стоит ожидать проседания нефтегазовых доходов именно из-за курса рубля, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Ситуация будет зависеть от дальнейшего уровня нацвалюты до конца декабря.

Почему рубль укрепился и каким будет курс в 2025 году

Многие годы в курс рубля были вшиты геополитические риски вложений в российскую экономику, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В последнее время этот дисконт схлопнулся, поскольку новостной фон говорит о потеплении отношений между РФ и США и возможной деэскалации украинского конфликта, что должно не только поддержать экономику страны, но и укрепить ее международное положение.

Кроме того, ЦБ постепенно улучшает оценки платежного баланса, напомнила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Это значит, что страна экспортирует всё больше, а импортирует всё меньше — из-за этого приток валюты в РФ выше, чем отток.

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Помимо этого, в период с 7 марта по 4 апреля объемы продажи юаней со стороны российских властей увеличены до суммы, эквивалентной 5,96 млрд рублей в день, добавили в «Финам». Это тоже обеспечивает стабильный приток валюты на российский рынок.

— В итоге сохраняется высокий объем предложения валюты при умеренно слабом спросе. В сочетании с позитивным новостным фоном это способствует укреплению рубля, — заключила Наталия Пырьева.

Тем не менее уже в начале II квартала рубль может ослабнуть до 85 за доллар, уточнили в «БКС Мир инвестиций». На курс начнет влиять снижение доходов от поставки российских товаров и услуг за границу. Так, в конце каждого месяца экспортеры переводят часть своей валютной выручки в рубли, чтобы выплатить налоги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тенденция к укреплению рубля не продлится долго, говорят в «Цифра брокер». Экспорт из РФ начнет восстанавливаться после сезонного ослабления в январе–феврале, из-за чего отток валюты из страны усилится. Помимо того, цены на Brent с начала года снизились более чем на 10% (при этом российские углеводороды сейчас продаются со скидкой), из-за чего доходы экспортеров могут дополнительно упасть. В ближайшее время рубль возобновит движение к отметке 90 за доллар, полагают эксперты компании.

Эту тенденцию может поддержать возможный разворот политики ЦБ в июне, считает Михаил Зельцер. Именно в этом месяце регулятор может решиться на снижение ключевой ставки, которая сейчас составляет 21%. Опрошенные «Известиями» эксперты также сошлись во мнении, что такой вариант развития событий вполне вероятен.

Кто выиграет из-за крепкого курса рубля

Средний курс доллара за год составит 93–95 рублей, оценила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В этом случае потери бюджета от укрепления нацвалюты не превысят полтриллиона.

— Постоянная изменчивость курса нацвалюты вносит существенные сложности в оценку недополученных доходов бюджета. При увеличении стоимости рубля доходы от экспорта могут снизиться — это также зависит от эластичности спроса на поставляемые за границу товары, — считает и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В то же время если рубль надолго укрепится, а экспортные товары РФ не будут дешеветь, то пострадать могут поставщики из других отраслей экономики — например, минеральных удобрений и сельхозпродукции, считает Наталья Мильчакова.

Тем не менее российская экономика отчасти может и выиграть на укреплении рубля. Снизятся расходы компаний, которые зависят от зарубежных поставок, уверена Светлана Фрумина. Технологический и потребительский импорт занимает до 40% товарооборота, поэтому подросшая нацвалюта усилит позиции производителей из России, которые используют иностранные комплектующие.

— Также укрепление рубля повысит конкурентоспособность и рентабельность многих компаний, работающих преимущественно на внутреннем рынке. Это может привести к росту их прибыли и, как следствие, увеличению налоговых поступлений в бюджет, — считает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В дальнейшем власти хотят сократить долю нефтегазовых доходов в структуре бюджета. Так, на 2025 год на такую статью поступлений приходится 27,1% от общего объема — для сравнения, в 2019-м этот показатель составлял 39,3%. Светлана Фрумина из РЭУ им. Г. В. Плеханова добавила: планируется, что к 2027-му удастся сократить такие доходы до 22,6%.

Кроме того, большая часть расчетов в международных сделках уже идет в национальных денежных единицах, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Это позволит постепенно переходить к формированию финплана без оглядки на курс.