Не докачали: в России снизился объем транспортировки нефти

Падение рентабельности переработки вынудило нефтяников снизить загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что привело к падению прокачки сырья внутри страны , сообщили источники «Известий» в отрасли. В то же время падение цен на нефть ниже санкционного «потолка», позволило нарастить экспортные поставки в апреле на 12–14%. Влияние этой ситуации на внутренний рынок нефтепродуктов будет обсуждаться на совещании у вице-премьера правительства Александра Новака в среду, 14 мая. По словам собеседников «Известий», чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, участники мероприятий планируют обсудить налоговые, логистические и прочие меры поддержки отрасли.

В правительстве обсудят дисбаланс на рынке нефтепродуктов

На рынке нефтепродуктов сложилась «достаточно нестандартная ситуация», которая потребовала проведения специального совещания в правительстве, сообщил источник «Известий». Оно состоится 14 мая под председательством вице-премьера Александра Новака, следует из материалов к заседанию, с которыми ознакомились «Известия».

— Из-за падения цен на нефть в настоящее время рентабельность реализации нефтепродуктов в России для вертикально-интегрированных компаний отрицательная. Акцизов они платят больше, чем получают возмещение по демпферу. Поэтому компании предпочитают снижать загрузку своих заводов, что приводит к снижению прокачки нефти внутри страны, по системе «Транснефти». В то же время, учитывая, что сегодня российская нефть торгуется ниже «потолка» цен, установленного санкциями западных стран, экспорт нефти растет. По нашим данным, только за апрель он увеличился на 12–14%, — отметил источник «Известий» в отрасли.

По его словам, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, не допустить дисбаланса и дефицита топлива на внутреннем рынке, кабмин и проведет совещание.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Вопрос о причинах снижения прокачки нефти по системе «Транснефти» действительно стоит в повестке совещания у вице-премьера Александра Новака, следует из материалов к заседанию, с которыми ознакомились «Известия». Однако, там не отмечается, на сколько снизилась прокачка нефти.

«Известия» направили в «Транснефть», Минэнерго и крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании запрос с просьбой предоставить комментарий по этому вопросу.

Критично ли снижение транспортировки нефти

«Транснефть» ожидает, что в 2025 году объем прокачки нефти по ее трубопроводной системе сохранится на уровне 2024 года. Об этом в марте заявил глава компании Николай Токарев в кулуарах съезда РСПП. Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщал, что компания по итогам 2024 года ждет снижения транспортировки нефти по своей системе на 2% из-за обязательств России в рамках ОПЕК+, а нефтепродуктов — на уровне предыдущего года при небольшом росте поставок на внутренний рынок. В 2023 году «Транснефть» планировала прокачать по своей системе 463 млн т нефти.

По словам руководителя направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольги Орловой, снижение транспортировки нефти по системе «Транснефти» — это явление временное и вряд ли нанесет какой-то существенный урон нефтетранспортной монополии.

— Сложно говорить сейчас о каких-то объемах из-за отсутствия информации. Но я не думаю, что это каким-то образом может оказать влияние на финансовое положение «Транснефти», — полагает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С ней согласен доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов. По его словам, кроме прочего, снижение прокачки нефти по системе «Транснефти» было обусловлено сокращением российского нефтяного экспорта в связи с действием соглашения ОПЕК+. То есть речь не идет о том, что российские НПЗ недополучают сырье.

— В то же время косвенное негативное влияние на рынок оказывает рост тарифов на прокачку нефти. Напомню, что с 1 января 2025 года они увеличились на 9,9%, хотя первоначально предполагалось, что рост составит 5,8%. Вкупе с общей крайне высокой налоговой нагрузкой на нефтяной сектор такое повышение тарифов усиливает давление на отечественную нефтепереработку, снижает инвестиционную привлекательность проектов по развитию и модернизации НПЗ, что в конечном итоге не может не отражаться и на рынке нефтепродуктов, — отметил Андрианов.

Демпфер во главе угла

Стоит напомнить, что фискальная нагрузка на нефтяную отрасль в этом году увеличилась. С 1 января 2025 года выросли акцизы на нефтепродукты: на бензин АИ-95 — с 15,65 до 17,09 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо — с 10,84 до 12,12 тыс рублей за тонну. По предварительным расчетам, в апреле 2025 года размер демпфера для бензина может составить 7,65 тыс. рублей.

При этом цены на нефть снизились. По данным Минэкономразвития, если в январе средний уровень цен на Urals составлял $67,66, то в апреле — $57,76 за баррель.

— Учитывая, что акциз — величина постоянная, а размер демпфера меняется в зависимости от рыночных условий, естественно, что нефтяники в этом году с каждым месяцем получают всё меньше выплат по демпферу, — отметила Ольга Орлова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Справка «Известий» Демпфер — механизм, который был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Его начали применять с 1 января 2019 года. Он призван выровнять привлекательность экспорта и отгрузки на внутренний рынок для производителей нефтепродуктов и обеспечить достаточную для ведения бизнеса маржинальность розничного рынка. Демпфер рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и внутренней ценой. Если эта разница положительная, а экспорт нефтепродуктов становится выгоднее поставок на внутренний рынок, тогда государство «помогает» нефтяным компаниям, если разница отрицательная — наоборот, нефтяники вносят деньги в госбюджет. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60,45 тыс. рублей за тонну для бензина и 57,2 тыс. рублей для дизтоплива.

По данным Минфина, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу снижаются с начала года: в январе 2025 года они составили 156,4 млрд рублей, в феврале — 148,3 млрд, в марте — 100,3 млрд, в апреле — всего 62,7 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом, как отмечает Ольга Орлова, несмотря на сезонные ремонтные и посевные работы, по данным Минэнерго запасы нефтепродуктов в настоящее время на 2–3% выше, чем в начале текущего года.

— С одной стороны, сейчас нет видимых причин для беспокойства. Однако, демпферные выплаты снижаются, как и привлекательность нефтепереработки в целом, поэтому лучше провести анализ ситуации сейчас и купировать возникновение возможных топливных кризисов, нежели потом разбираться в ситуации и вводить дополнительное ручное управление отрасли. Тем более, что цены на нефть на мировом рынке снижаются с начала года и очень сильно зависят от нестабильного геополитического фактора, — считает эксперт.

Комплексный подход

Как отмечается в материалах к заседанию в правительстве, участники совещания действительно комплексно обсудят ситуацию на рынке нефтепродуктов. В повестке также стоят вопросы маржинальности, налоговой нагрузки в связи с введением акцизов, предложения по приоритизации поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом на внутренний рынок. Кроме того, на совещании обсудят вопрос внесения изменений в приказ о нормативах биржевых продаж топлива, предусматривающих обязательства по реализации 1% от объемов по сделкам, заключенным по поставочным фьючерсным договорам, ситуацию с ценами для сельхозпроизводителей, работу механизма запрета экспорта нефтепродуктов для непроизводителей.

Стоит напомнить, что в середине апреля заместитель главы Минфина Алексей Сазанов заявлял, что в ближайшее время на совещании у вице-премьера Александра Новака планируется утвердить и новые параметры отклонений биржевых цен на топливо от индикативных , при которых демпфер не будет обнуляться. Как ранее писали «Известия», регуляторы обсуждают возможность разрешить нефтяникам отклоняться от индикативной цены на 15% и 25% на бензин и дизельное топливо соответственно. Эксперты считают, что подобные послабления могут привести к росту оптовых цен на моторное топливо и снижению рентабельности независимых АЗС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Валерий Андрианов считает, что не стоит забывать и о том, что проблемы с обеспечением топливом отдельных регионов РФ возникают именно из-за трудностей с логистикой, а именно из-за заторов на железной дороге. Что ведет к повышению цен на бензин для населения.

— В этой связи снижение с начала 2025 года приоритетности вывоза нефтепродуктов по железной дороге с третьей очереди до шестой создает определенные риски. Безусловно, из этого правила могут делаться исключения в зависимости от ситуации на рынке, но, как показывает практика, к таким мерам прибегают тогда, когда дефицит уже возник и начался рост цен на АЗС. Иными словами, летом нынешнего года не исключено повторение ситуации 2024-го, когда приходилось прибегать к экстренным мерам с целью недопущения резкого увеличения цен на бензин и дизель, — полагает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам гендиректора Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора («НААНС-МЕДИА») Тамары Сафоновой, если дизельное топливо транспортируется по системе «Транснефти» в объеме ориентировочно до 50% от объема производства, то бензин — до 10% от объема производства в России. Остальной объем нефтепродуктов направляется по системе «РЖД» и автомобильным транспортом.

— Таким образом, для обеспечения стабилизации цен в период проведения сельскохозяйственных работ обеспечение приоритетности поставок моторного топлива по железной дороге имеет большое значение, — полагает эксперт.