Новую модель «Москвича» сфотографировали на конвейере завода
На автозаводе «Москвич» ведется сборка новой семиместной модели с индексом 8. Производство кроссоверов и уже готовые автомобили запечатлел фотокорреспондент «Известий» в ходе визита на столичное предприятие.
О подготовке к старту производства «Москвича 8» автозавод сообщал в середине апреля. Новинка станет четвертой моделью возрожденного бренда, анонс выхода кроссовера на рынок состоялся еще год назад, в апреле 2024-го. Изначально производство и старт продаж планировались до конца прошлого года, позже дебют перенесли.
Длина «Москвича 8» составляет 4824 мм при колесной базе 2830 мм. Автомобиль получил бензиновый двигатель GDI (174 л. с.) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В список оснащения вошли цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора, поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Официально сроки старта продаж и цены модели не назывались.
6 мая стало известно, что автомобили «Москвич» 2025 года производства подорожали на 38–53 тыс. рублей. Кроссовер «Москвич 3» текущего года теперь стоит минимум 1,8 млн рублей. Это базовая версия с 1,5-литровым турбомотором и механической трансмиссией. Модификация с вариатором стоит на 100 тыс. рублей дороже. Топовая комплектация обойдется в 2,04 млн рублей.
29 апреля «Москвич» объявил, что на заводе выпустили несколько сотен кроссоверов «Москвич 5». Компактный кроссовер могут запустить в серийное производство. Автомобили пополнили корпоративный парк «Москвича», где их в реальных условиях тестируют инженеры и испытатели.