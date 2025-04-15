Завод «Москвич» объявил о подготовке к старту выпуска новой модели
Автозавод «Москвич» готовится к старту производства кроссовера «Москвич 8». Об этом 15 апреля сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
По данным канала, в марте текущего года на учет в Госавтоинспекции уже были поставлены два первых кроссовера «Москвич 8».
«Мы готовимся к старту производства», — сообщили на «Москвиче» в ответ на просьбу прокомментировать постановку автомобилей на учет.
«Москвич 8» станет четвертой моделью возрожденного бренда, анонс выхода модели на рынок состоялся еще год назад, в апреле 2024-го. Изначально производство и старт продаж планировались до конца того года, позже выход на рынок перенесли на февраль 2025-го, но официально о начале продаж к настоящему моменту так и не сообщалось. Отмечается, что «Москвич 8» является переименованным китайским кроссовером JAC Sehol X8 Plus.
Накануне сообщалось, что группа «Соллерс» может наладить сборку автомобилей «УАЗ» в Африке. Об этом рассказал генеральный директор автопроизводителя Николай Соболев. У группы есть интерес к организации сборочных производств и в других странах: речь в первую очередь идет о тех регионах, которым «соответствует ДНК бренда «УАЗ», отметил он.