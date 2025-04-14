Сборку автомобилей «УАЗ» могут начать в Африке

Группа «Соллерс» может наладить сборку автомобилей «УАЗ» в Африке. Об этом рассказал генеральный директор группы Николай Соболев.

«Традиционными рынками сбыта для нас остаются страны СНГ. Вместе с тем мы активно изучаем потенциалы рынков Африки, но в настоящий момент называть конкретные локации преждевременно», — цитирует Соболева ТАСС.

У автопроизводителя есть интерес к организации сборочных производств и в других странах: речь в первую очередь идет о тех регионах, которым «соответствует ДНК бренда «УАЗ», отметил он.

В апреле крупноузловая сборка автомобилей УАЗ стартовала на Кубе. Планируемый объем выпуска машин российской марки на острове после выхода предприятия на проектную мощность составит до 500 автомобилей в год. Первыми на конвейер встали модели «УАЗ Патриот» и «Пикап», адаптированные под климатические и дорожные условия эксплуатации региона.

Ранее в этот день сообщалось, что, как заявил гендиректор группы «Соллерс» Николай Соболев, к концу 2025 года Ульяновский автозавод планирует представить обновленные УАЗ «Патриот» и «Пикап» с российскими агрегатами: дизельным двигателем, коробкой передач и раздаточной коробкой.

9 апреля было обозначено, что «Соллерс» вложит свыше 16 млрд рублей в модернизацию площадки УАЗа, такой объем инвестиций заложен на период с 2023 по 2026 год.