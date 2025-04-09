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Инвестиции «Соллерс» в площадку УАЗа превысят 16 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Группа «Соллерс» вложит свыше 16 млрд рублей в модернизацию площадки УАЗа, такой объем инвестиций заложен на период с 2023-го по 2026 год. Об этом 9 апреля рассказал генеральный директор группы Николай Соболев.

«Все текущие и предстоящие мероприятия по модернизации площадки и обновлению технологических переделов существенным образом улучшат качество линейки автомобилей УАЗа, — цитирует Соболева ТАСС.

«Соллерс» планирует запустить новую прессовую линию для штамповки кузовов пикапов и внедорожников Sollers, а также моделей УАЗа. На текущий год компания собирается провести глубокую модернизацию окрасочного комплекса Ульяновского автозавода, прежде всего катафорезной линии, отметил гендиректор.

На лето 2025-го запланировано начало производство компонентов системы безопасности с высоким уровнем локализации, в перечень входят рули с использованием локальных сплавов, подушки безопасности, ремни безопасности и электронные блоки управления.

Также Соболев рассказал, что с 1 июня текущего года «Соллерс» проиндексирует зарплату рабочим Ульяновского автомобильного и Заволжского моторного заводов на 10%. Ежегодную индексацию заработной платы группа проводит на протяжении пяти лет, указал он.

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Ранее, 7 апреля, сообщалось, что на Кубе стартовала крупноузловая сборка автомобилей УАЗа. Планируемый объем выпуска машин российской марки на острове после выхода предприятия на проектную мощность составит до 500 автомобилей в год.

2 апреля на предприятии «Соллерс Производство трансмиссий» началось серийное производство новых механических коробок передач для «УАЗ Профи» и моделей Sollers. Полуторки «УАЗ Профи» с приводом на заднюю ось и дизельным двигателем встанут на конвейер УАЗа в апреле 2025 года.

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