Производство автомобилей УАЗ началось на Кубе

На Кубе стартовала крупноузловая сборка автомобилей УАЗ. Планируемый объем выпуска машин российской марки на острове после выхода предприятия на проектную мощность составит до 500 автомобилей в год. Об этом «Известиям» 7 апреля рассказали в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Завод расположен в индустриальной зоне кубинской столицы. Первыми на конвейер встали модели «УАЗ Патриот» и «Пикап», адаптированные под климатические и дорожные условия эксплуатации региона.

Выход предприятия на проектную мощность намечен на сентябрь 2025-го. Максимальный объем производства при работе в три смены составит 1500 единиц в год. В перспективе перечень моделей планируется расширить коммерческим «УАЗ Профи».

Церемония запуска серийного производства автомобилей УАЗ прошла в Гаване. Проект реализован с нуля компанией «Эхо-Экспорт», давним партнером и дистрибьютором Ульяновского автозавода, и кубинским предприятием EISA, стал первой площадкой бренда по выпуску отечественных внедорожников на другом континенте.

Руководитель проекта по организации сборочного производства на Кубе Сергей Дорогов назвал запуск в эксплуатацию нового предприятия подтверждением востребованности и актуальности ульяновских автомобилей. Коммерческий директор ООО «Эхо-Экспорт» рассказал, что уже выстроена система обслуживания и снабжения запасными частями с центрального склада в Гаване. Гендиректор EISA Эмилио Наполес Сото указал, что проект позволяет снизить зависимость от импорта.

3 апреля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод начал оснащать модели «УАЗ Патриот» и «Пикап» усовершенствованным мультимедийным комплексом «УАЗ Navi».

2 апреля на предприятии «Соллерс Производство трансмиссий» началось серийное производство новых механических коробок передач для «УАЗ Профи» и моделей Sollers. Полуторки «УАЗ Профи» с приводом на заднюю ось и дизельным двигателем встанут на конвейер УАЗа в апреле 2025 года.