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Производство автомобилей УАЗ началось на Кубе

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Фото: УАЗ
dzen
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На Кубе стартовала крупноузловая сборка автомобилей УАЗ. Планируемый объем выпуска машин российской марки на острове после выхода предприятия на проектную мощность составит до 500 автомобилей в год. Об этом «Известиям» 7 апреля рассказали в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Завод расположен в индустриальной зоне кубинской столицы. Первыми на конвейер встали модели «УАЗ Патриот» и «Пикап», адаптированные под климатические и дорожные условия эксплуатации региона.

Выход предприятия на проектную мощность намечен на сентябрь 2025-го. Максимальный объем производства при работе в три смены составит 1500 единиц в год. В перспективе перечень моделей планируется расширить коммерческим «УАЗ Профи».

Церемония запуска серийного производства автомобилей УАЗ прошла в Гаване. Проект реализован с нуля компанией «Эхо-Экспорт», давним партнером и дистрибьютором Ульяновского автозавода, и кубинским предприятием EISA, стал первой площадкой бренда по выпуску отечественных внедорожников на другом континенте.

Руководитель проекта по организации сборочного производства на Кубе Сергей Дорогов назвал запуск в эксплуатацию нового предприятия подтверждением востребованности и актуальности ульяновских автомобилей. Коммерческий директор ООО «Эхо-Экспорт» рассказал, что уже выстроена система обслуживания и снабжения запасными частями с центрального склада в Гаване. Гендиректор EISA Эмилио Наполес Сото указал, что проект позволяет снизить зависимость от импорта.

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«Известия» первыми протестировали работающий на солярке «УАЗ Патриот»

3 апреля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод начал оснащать модели «УАЗ Патриот» и «Пикап» усовершенствованным мультимедийным комплексом «УАЗ Navi».

2 апреля на предприятии «Соллерс Производство трансмиссий» началось серийное производство новых механических коробок передач для «УАЗ Профи» и моделей Sollers. Полуторки «УАЗ Профи» с приводом на заднюю ось и дизельным двигателем встанут на конвейер УАЗа в апреле 2025 года.

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