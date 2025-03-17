​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска

Эта ознакомительная поездка была совершенно случайной и спонтанной. Во время визита корреспондента «Известий» на Ульяновский автозавод генеральный директор предприятия Алексей Спирин неожиданно предложил поближе познакомиться с первым, еще даже не предсерийным, а скорее опытным образцом «Патриота» с новым дизельным двигателем. И, несмотря на то, что этот импровизированный тест-драйв был коротким и проходил на территории автозавода, первые впечатления от новой модификации ульяновского внедорожника получить всё же удалось. Подробности — в материале «Известий».

Вспомнить былое

Во время нашей беседы о перспективах предприятия и новых моделях, в том числе и дизельных версиях автомобилей УАЗ, Алексей Спирин, внезапно сняв трубку, кому-то позвонил.

— Дизельный «Патриот» сейчас на заводе. Хотите проехаться на нем? — спросил он. — Полчаса хватит?

Отказываться от такого предложения было бы просто глупо: не часто удается даже просто увидеть или посидеть в машинах, до того момента, как они пойдут в серию. А уж чтобы оказаться за рулем опытного образца и проехать на нем — это вообще редчайший случай, тем более что речь идет о версии, которая потенциально будет очень интересна покупателям.

Под капотом опытного «УАЗ Патриот» двухлитровый турбодизель мощностью 136 л.с. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

«Патриот» с мотором на солярке вдвойне интересен, поскольку на УАЗе уже был опыт установки на свои внедорожники дизелей. В начале 2000-х на базе хорошо знакомого владельцам «Волг» и автомобилей из Ульяновска «406-го» бензинового мотора Заволжский моторный завод (ЗМЗ) создал турбодизель, получивший индекс «514» который устанавливали на модели УАЗ.

Первый опыт «дизелизации» оказался не самым удачным: мотор получился сырым, качество его комплектующих было не на высоте. А потому покупатели не особо жаловали дизельные «УАЗы». Впоследствии «детские болячки» этого двигателя вылечили, однако репутация «ЗМЗ-514» оказалось уже подмоченной. Окончательно его добили введенные в 2015 году более жесткие экологические требования, под которые модернизировать этот дизель с учетом низкого спроса не имело смысла.

«УАЗы» оснащались также иностранными дизелями Andoria и Iveco. Но с ними машины получались дорогими, а потому такие версии также не нашли поддержки у покупателей. Вновь к идее выпуска дизельных УАЗов в Ульяновске вернулись совсем недавно, когда на входящем теперь в группу компаний Sollers ЗМЗ начали собирать такие моторы для коммерческой модели Argo.

Первый выезд

Перед входом в один из цехов УАЗа нас ожидает белоснежный «Патриот», под капотом которого установлен тот самый дизельный мотор, выпуск которых был налажен в Заволжье. По сути, перед нами называемый «мул»-агрегатоноситель, созданный для ходовых испытаний и тестирования будущей серийной модели. Сейчас дизельному «Патриоту» до конвейера еще очень далеко: ориентировочно запуск производства внедорожников на солярке намечен только на ноябрь этого года. До этого времени опытные образцы ждут тысячи километров тестовых пробегов в разных условиях, в ходе которых испытатели и инженеры будут «шлифовать» настройки мотора и трансмиссии, ведь коробка передач здесь тоже новая: впервые в истории ульяновский внедорожника оснастили шестиступенчатой механикой. Ее «донором» также стал грузовичок Argo. Производство этой трансмиссии освоено в России.

За исключением некоторых «предсерийных» элементов отделки салон машины стандартный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

В отличие от многих других предсерийных и тестовых машин «секретный» ульяновский внедорожник украшать камуфляжной раскраской не пришлось: «Патриот» как «Патриот». Опознать, что это будущая дизельная версия, можно только по характерному тарахтению мотора. Впрочем, дизельный «УАЗ» вовсе не напоминает по звуку трактор. Мотор не громче, чем у любого другого автомобиля, потребляющего солярку.

Поскольку автомобиль опытный, некоторые элементы салона пока тоже «предсерийные». Например, обшивка центрального тоннеля представляет собой прикрученный обычными саморезами кусок пластика с вырезом под рычаг КПП. В данном случае не важно, что сам кожух имеет овальную форму, а вырез под него прямоугольный. Да и блок управления режимами полного привода с кнопками включения блокировки дифференциала, а также клавишами подогрева сидений и руля явно расположили по принципу «всунули туда, где нашлось место».

Шестиступенчатая механическая трансмиссия удивила четкими и выверенными усилиями на рычаге КПП, а также его небольшими ходами. Прикрученный саморезами кожух — особенность опытного автомобиля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Для оснащения машины шестиступенчатой механической трансмиссией инженерам пришлось «поколдовать» с ее компоновкой, ведь на бензиновом «Патриоте» рычаг КПП выходит непосредственно из самой пятиступенчатой коробки передач, в то время как новая «шестиступка» имеет тросовой привод включения передач с кулисой. Поэтому сам рычаг и механизм переключения с тросами и тягами расположен на отдельном подиуме. Вся эта техническая начинка потребовала оригинального кожуха центрального тоннеля, который еще только предстоит создать. Для разработки этой и других новых деталей интерьера на УАЗе был запущен промышленный 3D-принтер. Ну а для опытно-тестового образца пришлось на время воспользоваться «обходными» технологиями.

Испытателям на заметку

Первое, на что обращаешь внимание в салоне опытного «Патриота» помимо «предсерийных» решений в интерьере, — это практически полное отсутствие характерных «дизельных» вибраций, даже несмотря на «грузовое» происхождение силового агрегата под капотом. На некоторых серийных автомобилях, работающих на «тяжелом топливе», этот зуд ощущается более явно. Поскольку у инженеров УАЗа уже есть опыт «пересадки сердца» на коммерческом автомобиле «Профи», они превентивно избавили даже опытный дизельный «Патриот» от излишних вибраций мотора, подобрав «мягкие» опоры двигателя.

Видеть такую надпись на лючке топливного бака «Патриота» непривычно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Включаю первую передачу, отпускаю сцепление — и «Патриот» буквально прыгает вперед на пару метров. Сказывается «коммерческое» прошлое тандема двухлитрового турбодизеля мощностью 136 л. с. и шестиступенчатой «механики». «Короткая» первая скорость вкупе с 320 Нм крутящего момента рассчитана на уверенный старт с места на грузовике с полной нагрузкой. Более легкий внедорожник с таким сочетанием «мотор-коробка» оказывается резким. Впрочем, до запуска машины в серийное производство у инженеров и испытателей УАЗа есть еще много времени, чтобы изменить характеристики силового агрегата, придав ему более «легковые» черты.

Зато на дизельном «Патриоте» можно без труда тронуться со второй и даже с третьей скорости, не «играясь» с педалью сцепления. Двигатель обеспечивает хорошую тягу практически на холостых оборотах, а на свой пик выходит, как только стрелка тахометра перевалит за отметку 1600 об./мин.

Ознакомительная поездка по территории автозавода явно не располагает к проверке динамических характеристик: на внутризаводских проездах постоянно снует технологический транспорт, да и охрана не дремлет. Тем не менее нам удалось найти прямую и свободную дорогу и проверить скоростные качества дизельного «Патриота».

По ощущениям дизельный «УАЗ Патриот» кажется динамичнее бензиновой версии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Разогнаться с нуля до «классической сотни», правда, не получилось: дорога оказалось коротковатой для таких заездов. Однако достигнуть 70 – 75 км/ч всё же удалось.

По сравнению с бензиновой версией машина по ощущениям показалась более динамичной. Правда, и здесь сказались «грузовые» характеристики мотора: он обладает достаточно узким рабочим диапазоном. Раскручивать его выше 2500 – 2700 об./мин не имеет особого смысла: после этого рубежа тяга практически не нарастает. А вот переход на следующую передачу сопровождается заметным «подхватом». Вполне вероятно, что в ходе испытаний рабочий диапазон оборотов мотора будет расширен.

На опытном экземпляре при разгоне характерный свист турбины отчетливо приникает в салон. Не будет лишней проработка дополнительной шумоизоляции автомобиля перед запуском его в серию.

Серийное производство внедорожников с дизельным двигателем начнется в конце осени. На УАЗе рассчитывают, что на такие версии придется 15–20% продаж Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

А вот что-либо менять в работе механизма переключения передач, наверное, не стоит. На нынешней пятиступенчатой трансмиссии выбор скорости зачастую напоминает лотерею: нередко передачи, особенно при переключениях «вниз», приходится буквально вколачивать. На версии с дизелем и новой шестиступенчатой коробкой передач в ходе ознакомительной поездки таких проблем не возникло ни разу. Трансмиссия приятно удивила четкими и выверенными усилиями на рычаге КПП, а также его небольшими ходами.

То ли еще будет