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На УАЗе сообщили об изменении цен на автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
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Цены на новые автомобили «УАЗ» за 2024 год выросли на 6%, что значительно ниже, чем официальные данные по инфляции в России. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин.

«Безусловно, есть макроэкономика, себестоимость производства, на которую влияют и тарифы на ресурсы, и резко возросшие за последнее время расходы на логистику, сырье, комплектующие. На этом фоне мы стремимся активно сокращать собственные издержки, чтобы не перекладывать эти расходы на потребителя. Могу с уверенностью сказать, что на данный момент УАЗ остается наиболее доступным продуктом в своем сегменте», — заявил Спирин.

Что касается автомобилей «УАЗ Профи» с дизельными моторами, которые ожидаются в продаже в этом году, то их стоимость такой модификации будет несколько выше, чем бензиновой, поделился глава автозавода. Однако такая машина будет значительно дешевле ближайших конкурентов, а ее преимущества позволят компенсировать разницу в цене относительно бензиновой версии примерно за полтора-два года владения, подчеркнул он.

Внедорожник «Патриот» в будущем также получит дизельный мотор, обзаведется новой электромеханической «раздаткой», светодиодной оптикой, новой системой мультимедиа и обновленным интерьером. В компании рассчитывают, что в общем объеме продаж «УАЗ Патриот» доля модификаций с дизелем составит 15–20%.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий» с Алексеем Спириным о перспективах предприятия и новых моделях:

«Через полгода вы не узнаете УАЗ»

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