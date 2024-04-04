УАЗ раскрыл детали модернизации «Патриота» к 2025 году

В 2025 году в гамме внедорожников «УАЗ Патриот» появится модификация с новыми двигателем и КП, также планируется обновить внешний вид автомобиля, модернизировать салон. Обновиться, в частности, должна мультимедийная система. Об этом «Известиям» 4 апреля рассказал источник на Ульяновском автозаводе.

Так, в следующем году в моторную гамму «Патриота» войдет двухлитровый дизельный двигатель, производством которого занимается компания «Соллерс». Мотор будет сочетаться с шестиступенчатой механической трансмиссией. Такой же силовой агрегат устанавливается на коммерческий автомобиль Sollers Argo.

Опытные образцы Patriot с дизелем сейчас проходят заводские испытания. Уже в 2024 году таким мотором планируется оснастить линейку «УАЗ Профи». Кроме того, в 2025 году ожидается появление версии «Патриота» с автоматической трансмиссией.

«Работы над будущей новинкой модельного ряда «УАЗ» ведутся непосредственно на Ульяновском автозаводе с вовлечением экспертов группы продуктового инжиниринга и конструкторов «УАЗ», а также специалистов, в том числе дизайнеров Sollers Engineering. На данный момент реализация проекта движется в четком соответствии с изначальными планами: как анонсировали, обновленный «Патриот» будет представлен в следующем году», — рассказали «Известиям» источники на УАЗе.

29 марта на УАЗе сообщили «Известиям» о возобновлении производства экспедиционных версий моделей СГР («Буханка») и «Хантер». Автомобили с установленным на заводе внедорожным допоборудованием будут доступны для заказа с апреля. В феврале «Известия» выяснили, что после «Хантера» и «Буханки» в продажу поступят экспедиционные «Патриоты».