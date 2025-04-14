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УАЗ представит обновленные «Патриот» и «Пикап» к концу года

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Фото: ТАСС/Размик Закарян
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К концу 2025 года Ульяновский автозавод планирует представить обновленные УАЗ «Патриот» и «Пикап» с российскими агрегатами: дизельным двигателем, коробкой передач и раздаточной коробкой. Об этом заявил гендиректор группы «Соллерс» Николай Соболев, передает ТАСС 14 апреля.

В ближайшее время планируется вывести на рынок легкие коммерческие автомобили УАЗ «Профи» с локальными дизельным двигателем и шестиступенчатой коробкой передач, речь о версии с задним приводом, поделился он.

Также группа «Соллерс» намерена запустить новую версию фургона Atlant XL с увеличенной длиной и грузоподъемностью (позволит компании закрыть все ниши внутри рынка легких коммерческих автомобилей грузоподъемностью 1–4 т) и запустить производство на площадке УАЗа нового полноразмерного рамного внедорожника под маркой Sollers, его выход на рынок ожидается в конце 2025-го либо в начале 2026 года.

Внедорожник Sollers получит локальный силовой агрегат — двигатель и коробку передач. Также компания локализует штамповку практически всех деталей кузова, детали экстерьера и интерьера и компонентов системы безопасности, отметил Соболев. Основным технологическим партнером по проекту внедорожника является китайская компания JAC.

«Наша задача — в течение 2025 года превратить УАЗ в один из самых современных с точки зрения технологических решений производственный комплекс», — подчеркнул гендиректор группы «Соллерс».

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10 апреля сообщалось, что в России стартовал прием заявок на среднеразмерные фургоны Sollers SF1 стоимостью от 1,99 млн рублей. На выбор доступны две версии — с полной массой 2600 кг и 2499 кг.

2 апреля было объявлено, что на предприятии «Соллерс Производство трансмиссий» началось серийное производство новых механических коробок передач для УАЗ «Профи» и моделей Sollers. Полуторки УАЗ «Профи» с приводом на заднюю ось и дизельным двигателем встанут на конвейер УАЗа в апреле 2025 года.

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