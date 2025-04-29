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«Москвич» собрал несколько сотен новых кроссоверов с индексом 5

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Фото: t.me/Zavod_Moskvich
dzen
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На заводе «Москвич» выпустили несколько сотен кроссоверов «Москвич 5». Об этом пресс-служба предприятия сообщила в своем Telegram-канале 29 апреля. Компактный кроссовер могут запустить в серийное производство. Включение этой модели в свою линейку завод прежде не анонсировал.

На предприятии рассказали, что эти автомобили пополнили корпоративный парк «Москвича», где их в реальных условиях тестируют инженеры и испытатели.

«Впереди — тысячи километров на разных дорогах и при любой погоде. Решение о запуске в серию будет принято по итогам тестов», — сообщили на автозаводе.

Как уточнил журнал «За рулем», выпущенные «Москвич 5» оснащены турбомоторами 1.5 (136 или 174 л.с.), вариатором и приводом на передние колеса.

Прототип «Москвича 5» демонстрировали еще летом 2023 года в Набережных Челнах, отмечает «Журнал Авто.ру». Представленная тогда модель была мощнее. Отдача 1,5-литрового двигателя составляла 149 либо 184 л. с., в дополнение к вариатору шла и роботизированная трансмиссия. Габариты 4,5-метрового кроссовера полностью совпадали с китайским аналогом JAC Sehol X6.

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15 апреля сообщалось, что автозавод «Москвич» готовится к старту производства кроссовера «Москвич 8». Он станет четвертой моделью возрожденного бренда. Анонс выхода модели на рынок состоялся еще год назад, в апреле 2024-го. Изначально производство и старт продаж планировались до конца того года, позже выход на рынок перенесли на февраль 2025-го, но официально о начале продаж к настоящему моменту так и не сообщалось.

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