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Автозавод «Москвич» поднял цены на автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Автомобили «Москвич» 2025 года производства подорожали на 38–53 тыс. рублей. На это 6 мая обратил внимание Telegram-канал «Автопоток».

Кроссовер «Москвич 3» текущего года теперь стоит минимум 1,8 млн рублей. Это базовая версия с 1,5-литровым турбомотором и механической трансмиссией. Модификация с вариатором стоит на 100 тыс. рублей дороже. Топовая комплектация обойдется в 2,04 млн рублей.

Лифтбэк «Москвич 6» во всех комплектациях прибавил к цене 53 тыс. рублей, в базовой комплектации «Комфорт» автомобили 2025 года не предлагаются. Для них начальной стала версия «Бизнес» по цене 2,53 млн рублей. Такой лифтбэк оснащен 1,5-литровым 136-сильным двигателем с вариатором. Модификация с мотором мощностью 174 силы и «автоматом» стоит от 3,1 млн рублей, а максимальная комплектация — от 3,25 млн рублей.

Цена электрического кроссовера «Москвич 3е» не изменилась. В прайс-листах указаны только машины 2024 года (4,1 млн рублей) и 2023 года (3,95 млн рублей).

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29 апреля сообщалось, что на заводе «Москвич» выпустили несколько сотен кроссоверов «Москвич 5». На предприятии рассказали, что эти автомобили пополнили корпоративный парк «Москвича», где их в реальных условиях тестируют инженеры и испытатели. Компактный кроссовер могут запустить в серийное производство. Включение этой модели в свою линейку завод прежде не анонсировал.

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