Врач назвала причины разной длины ног

Во многих случаях разная длина ног формируется еще в детском и юношеском возрасте. Нередко она имеет врожденный характер, рассказала «Известиям» 14 мая исполнительный директор ассоциации медицинских центров и врачей «Лига Подиатрии» Ольга Чижевская.

«Иногда разная длина ног — это результат костных переломов. Дети в большей степени чувствительны к травмам, чем взрослые. Повреждение хрящевой ткани ростковых зон у них приводит к замедлению роста кости в длину, — отметила эксперт.

Чижевская добавила, что нередко ортопедам приходится сталкиваться с функциональным укорочением. В этих случаях длина костей обеих ног одинакова. Но из-за болезней, травм, врожденных деформаций позвоночника или таза нижние конечности находятся в разном положении, и одна нога выглядит короче. Аналогичная ситуация, по ее словам, при плоскостопии.

Еще одна распространенная причина функционального укорочения — повреждения сухожилий, мышц и суставных хрящей у спортсменов, добавила эксперт.

По ее словам, в норме, при одинаковой длине ног, центр тяжести тела совпадает с вертикальной осью, проведенной строго посредине тела. При разнице длины срединная ось отклоняется в сторону укороченной конечности.

«Это значит, что короткая нога будет испытывать большую нагрузку, чем та, что длиннее. Из-за этого хрящевая ткань суставов быстрее изнашивается. Это проявляется артрозными изменениями в коленном и голеностопном суставе укороченной конечности. Здесь же из-за усиленной нагрузки на пятку развивается плантарный фасциит или пяточная шпора, — объяснила врач.

Однако удлиненная конечность тоже страдает. Более длинная нога постоянно находится в чуть согнутом положении. Из-за этого тазовая кость на стороне удлинения смещается. В итоге возрастает нагрузка на тазобедренный сустав. Это приводит к коксартрозу, тазобедренному артрозу, удлиненной конечности.

«Из-за перекоса таза формируется сколиоз, боковое дугообразное искривление позвоночника в поясничном отделе. Появляется боль в пояснице. Из-за разной длины ног нарушается походка. Увеличивается время опоры на длинную ногу. Чтобы выровнять походку, приходится напрягать мышцы туловища и конечностей, которые в норме не задействованы при ходьбе. Для компенсации поясничного искривления формируется сколиоз в грудном и шейном отделе. В искривленной шее сдавливаются нервы и сосуды, питающие кровью головной мозг. В итоге появляется шейная и головная боль с общей слабостью, нарушается сон», — подчеркнула эксперт.

При разнице длины 5 мм и менее организм справляется с последствиями измененной конфигурации опорно-двигательного аппарата. При величине 6 мм и более появляются признаки синдрома короткой ноги, добавила Чижевская. Такая разница, по ее словам, встречается у 40–70% людей. Но реальный показатель еще больше.

Врач также отметила, что проявления синдрома короткой ноги зависят не только от разницы длины, но и от двигательной активности.

«У спортсменов-легкоатлетов нагрузки на нижние конечности возрастают троекратно. Следовательно, разница длины ног в 3 мм у них будет так же ощущаться, как 9 мм у людей, ведущих обычный образ жизни со средней активностью», — объяснила она.

При этом хирургические вмешательства на костях и суставах нижних конечностей требуются лишь при выраженных изменениях и большой разнице длины.

«В большинстве случаев синдром короткой ноги лечится консервативно, без операции. Стандартный метод лечения — лифт-терапия. Суть ее заключается в подкладывании под пятку укороченной ноги скошенного вкладыша Благодаря этому приспособлению устраняется разница длины. Но такой способ применим при разнице 5–10 мм, большую разницу подиатры рекомендуют компенсировать наращиванием подошвы обуви со стороны короткой ноги», — уточнила Чижевская.

Также эксперт сказала, что для более равномерного распределения нагрузки действенными и удобными являются индивидуально изготовленные ортопедические стельки.

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