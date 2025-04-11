Эксперты назвали причины появления сосудистых звездочек

«Сосудистые звездочки» не являются самостоятельным заболеванием и в большинстве случаев представляют собой просто косметический дискомфорт. Однако иногда они могут появляться при изменениях гормонального фона, нарушении обмена веществ, а также быть одним из проявлений некоторых заболеваний. Об этом 11 апреля «Известиям» рассказал врач-хирург, врач-флеболог «СМ-Клиника», к. м. н. Дмитрий Ставцев.

Он объяснил, что «сосудистые звездочки», или телеангиоэктазии, являются расширенными мельчайшими сосудами — капиллярами, артериолами или венулами. Они могут располагаться на лице, грудной стенке и довольно часто на нижних конечностях. Кроме того, если никаких других симптомов нет, сам факт наличия «сосудистых звездочек» не представляет опасности для жизни и здоровья, они никак не ощущаются, не болят и не могут вызвать развития каких-либо заболеваний.

«Однако, если наряду с появлением телеангиоэктазий есть какие-либо другие признаки, отличные от состояния здоровья — например, повышенная кровоточивость, изменения в анализах крови или симптомы какого-либо заболевания, — следует немедленно обратится к врачу», — предупредил флеболог.

Он добавил, что появление или увеличение «сосудистых звездочек» на ногах может говорить о симптомах варикоза. Однако сказать наверняка, есть ли заболевание, сможет только врач-флеболог после обследования.

Вместе с тем врач-дерматолог, врач-миколог «СМ-Косметология» Иван Маяцкий отметил, что заболевание связано с потерей нормального тонуса и эластичности стенок сосудов из-за дефицита эластина и коллагена — оно никак не коррелирует с возрастом. «Звездочки» могут появиться из-за неправильного питания, авитаминоза, повышенных физических нагрузок, генетической предрасположенности, хронического стресса и других факторов.

«Также некоторые пациенты жалуются на зуд, ощущение дискомфорта, локальный отек в области «сосудистой звездочки». Телеангиоэктазии редко сопровождаются осложнениями, которые в подавляющем количестве случаев связаны с неправильно подобранными методами лечения и использованием методов народной или нетрадиционной» медицины», — уточнил Маяцкий.

Он также объяснил, что основные методы лечения телеангиоэктазиий — склеротерапия и лазерная терапия.

Дерматолог пояснил: после склеротерапии стенка воспаляется, в результате кровоток в таком сосуде прекращается. По его словам, у этого метода много противопоказаний: беременность, грудное вскармливание, инфекционные заболевания кожи, повышенная чувствительность и аллергия на вводимый препарат. Эффект же от такой процедуры полностью проявляется через несколько месяцев.

Лазерная терапия является более современным и безопасным методом лечения. Как утверждает специалист, лазер действует узконаправленно только на пораженные сосуды, не затрагивая соседние ткани и не оказывая термического повреждения. Во время процедуры гемоглобин в сосудах поглощает лазерный свет и преобразовывает световую энергию в тепловую. Эффект выражен уже после первой процедуры, но для полного исчезновения патологических сосудов иногда необходимо два-три сеанса.

«Профилактикой телеангиоэктазий будет, как это ни банально, здоровый и активный образ жизни, полноценное питание. При появлении любых изменений кожи, даже незначительных, стоит обратится к врачу», — добавил флеболог Ставцев.

Ранее, 4 апреля, врач-невролог «СМ-Клиника» Наира Курбанова рассказала «Известиям» об опасности ночных судорог. Она объяснила, что судороги — это неприятные, часто болезненные сокращения мышц, чаще всего возникающие в икроножных мышцах, реже — в области бедра и стоп. Их появление может быть обусловлено разными факторами: обезвоживанием, интенсивными физическими нагрузками, переохлаждением, перегревом, чрезмерным потреблением соли и нарушением баланса электролитов в организме.