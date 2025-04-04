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Эксперт предупредила об опасности ночных судорог

Невролог Курбанова: частые ночные судороги могут говорить о поражении мозга
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Частые ночные судороги могут быть ранним симптомом поражения периферических нервов, спинного и головного мозга. Кроме того, они могут возникать при заболеваниях щитовидной и паращитовидных желез, нарушениях работы печени и почек, атеросклерозе сосудов сердца и артерий нижних конечностей. Об этом 4 апреля «Известиям» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Наира Курбанова.

Она объяснила, что судороги — это неприятные, часто болезненные сокращения мышц, чаще всего возникающие в икроножных мышцах, реже — в области бедра и стоп. Их появление может быть обусловлено разными факторами: обезвоживанием, интенсивными физическими нагрузками, переохлаждением, перегревом, чрезмерным потреблением соли и нарушением баланса электролитов в организме.

«Если говорить о повторяющихся ночных судорогах, то они могут быть ранним симптомом поражения периферических нервов, спинного и головного мозга. Они также могут возникать при заболеваниях щитовидной и паращитовидных желез, нарушениях работы печени и почек, атеросклерозе сосудов сердца и артерий нижних конечностей», — предупредила врач.

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Невролог уточнила, что в некоторых случаях судороги могут развиваться на фоне приема определенных медикаментов.

«Возможной причиной может быть и наследственная предрасположенность, однако такое встречается крайне редко», — добавила Курбанова.

Она предупредила: игнорировать такой симптом не стоит. Важно обратиться к врачу и установить точную причину, потому что нередко судороги — симптомы достаточно опасных заболеваний.

Ранее, 1 апреля, невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала «Известиям» самые распространенные болезни мозга. По ее словам, при нейродегенеративных заболеваниях постепенно утрачиваются клетки головного мозга, а вместе с ними — и функции, которые они выполняли. Такие состояния могут иметь наследственную природу или развиваться спорадически. А одно из частых дегенеративных заболеваний головного мозга — болезнь Альцгеймера.

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